¿Busca empleo? Feria en Heredia ofrecerá 1.600 puestos en 80 empresas

Feria de empleo en Heredia ofrecerá 1.600 puestos en 80 empresas. Conozca las plazas disponibles, requisitos y cómo registrarse.

Una feria de empleo ofrecerá 1.600 puestos de trabajo en 80 empresas los próximos 18 y 19 de agosto en Heredia, como parte de una iniciativa de la Municipalidad de Heredia, la Universidad Latina de Costa Rica y la Universidad Americana (UAM).

La actividad, denominada “Trabajemos 2026”, se realizará de 9 a. m. a 3 p. m., en la sede de la Universidad Latina en Heredia, y será gratuita. Las personas interesadas deben registrarse previamente para conocer las empresas participantes y las plazas disponibles.

Las oportunidades abarcan áreas como manufactura, servicio al cliente, ventas, logística, comercio y servicios, además de puestos en la industria médica, finanzas e ingenierías.

Entre las plazas con mayor demanda se encuentran operarios de producción, agentes de servicio al cliente, asesores de ventas, auxiliares de bodega, cajeros y técnicos especializados.

La organización dividirá la feria de acuerdo con los perfiles de los participantes. El martes 18 de agosto estará dirigido a quienes buscan puestos operativos y técnicos, mientras que el miércoles 19 se enfocará en oportunidades profesionales y especializadas.

Las personas registradas podrán entregar su currículo, conocer las vacantes y participar en entrevistas con representantes de las empresas durante la actividad. Esto permitirá que algunos procesos de selección comiencen directamente en la feria.

Como parte de la preparación, los participantes podrán realizar previamente una prueba de inglés para conocer y acreditar su nivel. El inglés y el francés figuran entre los idiomas de mayor interés para las empresas participantes.

La organización también ofrecerá capacitaciones y recomendaciones para mejorar el currículo y prepararse para entrevistas laborales.

La mayoría de las plazas serán presenciales, debido a las características de sectores como manufactura, comercio, logística, hotelería y servicios. También habrá algunas opciones híbridas y de teletrabajo, principalmente en áreas administrativas, tecnológicas y de atención al cliente.

La participación es gratuita y está abierta a personas con distintos niveles de experiencia, formación y especialización.

Para registrarse en la plataforma de la feria, puede hacer clic aquí, donde también podrá consultar las empresas y puestos disponibles.