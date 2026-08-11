Economía

¿Busca empleo? Feria en Heredia ofrecerá 1.600 puestos en 80 empresas

La actividad será el 18 y 19 de agosto en la Universidad Latina, sede Heredia. Conozca los requisitos, puestos disponibles y cómo registrarse

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Por Arianna Villalobos Solís
empleo, Manpower
Feria de empleo en Heredia ofrecerá 1.600 puestos en 80 empresas. Conozca las plazas disponibles, requisitos y cómo registrarse. (Manpower/Manpower)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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