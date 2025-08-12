Economía

Bruselas defiende pacto político con Estados Unidos sobre aranceles a pesar de retrasos en el acuerdo

La Comisión Europea señaló que confían en que Estados Unidos cumpla con su compromiso, pero aún no hay un documento publicado que oficialice el acuerdo

Por Europa Press

Bruselas. La Comisión Europea reivindicó, este martes, el pacto alcanzado con Estados Unidos para establecer un arancel máximo general del 15% a los productos europeos, confiando en que Washington cumplirá sus compromisos, pese al retraso en la publicación del comunicado conjunto que formalice el acuerdo.








