BCR abrirá dos sábados de diciembre para trámites de licencias y pasaportes

El BCR abrirá 14 Punto País los sábados 6 y 13 de diciembre para trámites con cita en horario ampliado.

El Banco de Costa Rica (BCR) anunció que 14 plataformas Punto País atenderán de forma extraordinaria el sábado 6 y el sábado 13 de diciembre, en horario de 8 a. m. a 3 p. m., con el fin de facilitar trámites en la temporada de fin de año.

Las oficinas habilitadas gestionarán renovaciones, reposiciones y duplicados de licencias, así como la emisión y renovación de pasaportes para personas mayores de edad. El banco recordó que la licencia por primera vez no requiere cita, conforme al esquema acordado con el MOPT.

Los servicios estarán disponibles en las sucursales del BCR ubicadas en Barrio San José de Alajuela, Orotina, Upala, Puerto Viejo de Sarapiquí, San Antonio de Belén, Guápiles, Cañas, Liberia, Nicoya y Santa Cruz, entre otras. Estas plataformas cuentan con Punto País, un programa que concentra trámites estatales en sedes bancarias.

Las citas para cada sábado se liberan al inicio de la semana correspondiente. Ya están disponibles los espacios para el 6 de diciembre, mientras que las del sábado 13 se habilitarán el lunes 8, lo que permite que más personas reserven conforme cumplan los requisitos.

La gestión de citas es gratuita y se realiza mediante www.bancobcr.com, el App BCR Móvil o la línea 800-BCRCITA. El banco enfatizó que a la persona usuaria no se le solicitarán datos sensibles, como pines o números de tarjeta, y solo debe brindar su número de identificación.

La licencia de conducir se entrega de inmediato. En el caso de pasaportes, Punto País recopila los datos y la Dirección General de Migración y Extranjería emite el documento, que luego se envía por Correos de Costa Rica. El tiempo de entrega figura en el comprobante entregado durante la cita y puede rastrearse en el sitio de Correos.

Los requisitos, tarifas y la ubicación de los 117 Punto País del BCR pueden consultarse en el portal oficial del banco.