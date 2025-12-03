Economía

BCR abrirá dos sábados de diciembre para trámites de licencias y pasaportes

Descubra cuáles sedes del BCR abrirán dos sábados de diciembre para agilizar trámites de licencias y pasaportes, con citas gratuitas y entrega rápida de documentos

Por Silvia Ureña Corrales
El BCR abrirá 14 Punto País los sábados 6 y 13 de diciembre para trámites con cita en horario ampliado.
El BCR abrirá 14 Punto País los sábados 6 y 13 de diciembre para trámites con cita en horario ampliado. (Cortesía /Cortesía)







