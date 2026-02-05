BCIE remata propiedades en Costa Rica con precios base desde $20.000

Cuatro propiedades del BCIE salen a subasta pública en Costa Rica. Los terrenos se venden en su estado actual y tienen precios base desde $20.048. (Imagen con fines ilustrativos).

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) abrió una subasta pública para vender cuatro terrenos de su propiedad ubicados en Pérez Zeledón, Nicoya y Guácimo.

Según la institución se trata de activos extraordinarios que el banco ofrece en el estado en que se encuentran, con la posibilidad de presentar ofertas individuales o conjuntas.

La subasta incluye fincas rurales con distintos tamaños, condiciones de acceso y restricciones de uso. Los precios base parten desde $20.048 y el proceso se mantiene abierto hasta el viernes 6 de marzo de 2026, a las 4:30 p. m., en las oficinas del BCIE en San José.

Las propiedades que salen a remate

Páramo, Pérez Zeledón | 2.506 m² | Precio base: $20.048

Terreno rural cercano a la Escuela de Berlín. Presenta topografía ondulada, acceso por camino de lastre y disponibilidad de electricidad. No cuenta con agua potable ni alcantarillado. (BCIE/Captura)

Este terreno se ubica en el distrito Páramo, a 50 metros al este de la Escuela de Berlín. Presenta topografía ondulada, pendiente moderada y acceso por camino de lastre.

La zona cuenta con electricidad disponible, pero no dispone de agua potable ni alcantarillado sanitario. El entorno es rural y de bajo desarrollo urbano.

Río Nuevo, Pérez Zeledón | 20.394 m² | Precio base: $59.143

Finca rural y montañosa con pendientes pronunciadas. Tiene acceso por calle pública de lastre y electricidad en la zona. El uso está condicionado por normativa forestal y ambiental vigente. (BCIE/Captura)

La finca se localiza 1,5 kilómetros al oeste de la Escuela de Berlín. El entorno es rural y montañoso, con pendientes pronunciadas entre 35% y 45%. Tiene acceso por calle pública de lastre y disponibilidad de electricidad en la zona.

El terreno no posee construcciones y su uso está condicionado por la Ley Forestal, debido a la presencia de un cauce natural.

Nicoya, Guanacaste | 54.607 m² | Precio base: $311.260

Propiedad rural en Belén de Nosarita con atractivo turístico. Cerca del 55% del área es aprovechable y ofrece vistas al mar. Cuenta con electricidad cercana y acceso por camino de lastre. (BCIE/Captura)

Ubicada en Belén de Nosarita, esta propiedad se encuentra en una zona rural con atractivo turístico. El terreno presenta pendientes entre 20% y 45% y cerca de 55% del área resulta aprovechable, con vistas al mar.

Dispone de electricidad en la zona y acceso por camino de lastre. No cuenta con agua potable ni alcantarillado.

Pocora, Guácimo | 516.544,86 m² | Precio base: $227.280

Finca de más de 51 hectáreas en zona de alta protección ambiental. Uso orientado a conservación y ganadería extensiva. No posee servicios públicos ni servidumbre de acceso formalizada. (BCIE/Captura)

Esta finca, de más de 51 hectáreas, se sitúa en una zona de alta protección ambiental conocida como Tierra Grande – Ojo de Agua. El terreno presenta topografía ondulada y se destina a conservación y ganadería extensiva.

No dispone de servicios públicos instalados y el acceso es por servidumbre de paso no formalizada.

Cómo participar en la subasta del BCIE

Las bases de la subasta pública se encuentran disponibles en las oficinas del BCIE, en la Rotonda de la Fuente de la Hispanidad, San Pedro de Montes de Oca, o en el sitio www.bcie.org, en la sección de Adquisiciones institucionales.

Las ofertas se reciben desde el 4 de febrero de 2026, a las 8:30 a. m., y hasta el 6 de marzo de 2026, a las 4:30 p. m., en sobre cerrado. Pueden participar personas físicas o jurídicas que no se encuentren inhabilitadas según las bases del proceso. Cada interesado puede ofertar por una finca o por el conjunto de las cuatro.

Para consultas adicionales, el BCIE habilitó el teléfono 2207-6500, extensión 3572, y el correo jurtecho@bcie.org.