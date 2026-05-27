Bayer abrirá convocatoria para startups en Costa Rica con premios de $20.000

La convocatoria Legado 2026 estará abierta hasta el 31 de mayo para startups de salud, agricultura y seguridad alimentaria.

Bayer abrió en Costa Rica la convocatoria 2026 del programa Legado, una iniciativa dirigida a startups, emprendimientos y organizaciones que ya operan soluciones en salud, agricultura y seguridad alimentaria. Las postulaciones estarán disponibles hasta el 31 de mayo de 2026.

El programa busca identificar proyectos que ya generen impacto y ayudarlos a crecer mediante mentorías, conexiones estratégicas, acompañamiento técnico y apoyo económico. La convocatoria está abierta en 10 países de América Latina, entre ellos Costa Rica, Colombia, Panamá, Perú y Argentina.

Legado se enfoca en iniciativas en marcha, por lo que no aceptará ideas en etapa inicial. Según Bayer, el objetivo es fortalecer propuestas que ya acercan soluciones de salud, prevención, agricultura y seguridad alimentaria a distintas comunidades.

La empresa indicó que las startups seleccionadas recibirán acceso a mentorías con especialistas de Bayer, Endeavor y actores del ecosistema emprendedor regional. También participarán en capacitaciones sobre comunicación, medición de impacto y preparación para inversión.

Dos emprendimientos recibirán un aporte económico de $20.000 cada uno para ampliar el alcance de sus proyectos. Además, cuatro startups tendrán la posibilidad de asistir a la conferencia Impact Minds, que se realizará en Manaos, Brasil, del 9 al 11 de setiembre de 2026.

Las organizaciones interesadas deberán demostrar impacto en alguna de las áreas priorizadas y completar el formulario disponible en línea. Bayer afirmó que la convocatoria pretende fortalecer ecosistemas locales de innovación en salud y seguridad alimentaria.

Costa Rica ya cuenta con iniciativas que desarrollan soluciones en prevención y atención en salud, según destacó la compañía. Bayer señaló que busca potenciar ese tipo de proyectos mediante alianzas y acompañamiento regional.

La empresa informó que Legado llega a su tercera edición como parte de sus programas regionales de sostenibilidad e innovación social.

Las postulaciones están abiertas hasta el 31 de mayo de 2026 y se pueden realizar en el siguiente enlace: Sostenibilidad y Responsabilidad Social – Bayer Andina, Centro América y el Caribe | Bayer Colombia