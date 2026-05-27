Economía

Bayer abrirá convocatoria para startups en Costa Rica con premios de $20.000

Startups y emprendimientos de Costa Rica tendrán acceso a mentorías, conexiones internacionales y apoyo económico para ampliar soluciones en salud, agricultura y seguridad alimentaria

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Por Silvia Ureña Corrales
La convocatoria Legado 2026 estará abierta hasta el 31 de mayo para startups de salud, agricultura y seguridad alimentaria.
La convocatoria Legado 2026 estará abierta hasta el 31 de mayo para startups de salud, agricultura y seguridad alimentaria. (Bayer/Bayer)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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