Banco Popular remata propiedades desde ¢4 millones y con 65% de descuento

Más de 150 propiedades se encuentran en remate con rebajas importantes y precios accesibles en distintas zonas del país

Por Damián Arroyo C.
Banco Popular remata propiedades con precios desde ¢4 millones. Hay descuentos de hasta 65% y venta directa en octubre. Imagen con fines ilustrativos.
Banco Popular remata propiedades con precios desde ¢4 millones. Hay descuentos de hasta 65% y venta directa en octubre. Imagen con fines ilustrativos. (Gemini/Generada con IA)







