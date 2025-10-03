Banco Popular remata propiedades desde ¢4 millones y con 65% de descuento

Banco Popular remata propiedades con precios desde ¢4 millones. Hay descuentos de hasta 65% y venta directa en octubre. Imagen con fines ilustrativos.

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal anunció el remate de propiedades correspondiente a octubre de 2025, con más de 150 bienes adjudicados disponibles en distintas regiones del país.

Entre las opciones se encuentran terrenos, viviendas y apartamentos que destacan por sus precios accesibles y rebajas considerables.

Algunas propiedades tienen un valor desde ¢4.092.442 millones, mientras que otras ofrecen descuentos de hasta 65% respecto al precio de avalúo.

Propiedades destacadas del remate de octubre

Lote en El Roble, Puntarenas

Precio: ¢4.092.442,00

Precio de venta: ¢4.092.442,00

Cuota aproximada: ¢19.255,89

Localización: Urbanización El Chaguite, casa 129, 50 metros norte y 25 metros este del Jardín de Niños.

Más información de la propiedad

Lote en Paquera, Puntarenas

Precio: ¢10.136.555,00

Precio de venta: ¢4.561.449,75

Descuento: 55%

Cuota aproximada: ¢21.462,68

Localización: Río Grande, 200 metros noreste del salón comunal.

Más información de la propiedad

Lote en Upala, Alajuela

Precio: ¢5.764.297,88

Precio de venta: ¢4.611.438,30

Descuento: 20%

Cuota aproximada: ¢21.697,88

Localización: Yolillal, 3 kilómetros sureste de la Escuela Pública de San Gabriel.

Más información de la propiedad

Lote en Guápiles, Limón

Precio: ¢6.140.227,00

Precio de venta: ¢6.140.227,00

Cuota aproximada: ¢28.891,19

Localización: La Marina, 400 metros norte y 10 metros este de las canchas sintéticas.

Más información de la propiedad

Lote en Abangares, Guanacaste

Precio: ¢12.984.739,00

Precio de venta: ¢7.790.843,40

Descuento: 40%

Cuota aproximada: ¢36.657,72

Localización: Colorado, 1 kilómetro oeste y 1.354,90 metros noreste de la Cruz Roja.

Más información de la propiedad

Lote en Grecia, Alajuela

Precio: ¢15.201.960,00

Precio de venta: ¢8.361.078,00

Descuento: 45%

Cuota aproximada: ¢39.340,81

Localización: Bolívar, La Virgencita, 25 metros este del Condominio Las Calas, 416 metros de la entrada.

Más información de la propiedad

Casa en Guácimo, Limón

Precio: ¢26.468.408,00

Precio de venta: ¢9.263.942,80

Descuento: 65%

Cuota aproximada: ¢43.588,99

Localización: Barrio La Guaria, entrada a calle Durman, 250 metros este, casa de una planta.

Más información de la propiedad

Casa en Montes de Oro, Puntarenas

Precio: ¢19.219.579,00

Precio de venta: ¢10.570.768,45

Descuento: 45%

Cuota aproximada: ¢49.737,91

Localización: San Isidro, Urbanización Los Olivos, casa 18H, cerca de la Escuela Pública de Santa Rosa.

Más información de la propiedad

Casa en Nicoya, Guanacaste

Precio real: ¢17.016.582,00

Precio de venta: ¢11.060.778,30

Descuento: 35%

Cuota aproximada: ¢52.043,52

Localización: San Antonio, 100 metros oeste, 50 metros sur y 15 metros oeste de la Escuela de Moracia.

Más información de la propiedad

Casa en San Rafael Abajo, Desamparados

Precio real: ¢69.748.215,00

Precio de venta: ¢24.411.875,25

Descuento: 65%

Cuota aproximada: ¢114.863,52

Localización: de la antigua estación de servicio Shell, 30 metros suroeste y 100 metros oeste, casa lado derecho.

Más información de la propiedad

Cómo participar

Para presentar una oferta, es obligatorio utilizar el formulario oficial del Banco Popular, el cual debe completarse en su totalidad y estar debidamente firmado por quien desea participar.

La documentación que debe acompañar la oferta incluye una fotocopia de la cédula de identidad en caso de ser persona física. Si se trata de una persona jurídica, es necesario adjuntar la personería jurídica vigente junto con la cédula del representante legal.

Además, se debe incluir el comprobante del pago correspondiente al 1% del precio de venta como garantía de participación. Cuando la oferta se realiza con opción de financiamiento parcial o total, se debe adjuntar un preanálisis de crédito emitido por un analista del banco, firmado y sellado, así como también por el cliente.

Las ofertas pueden enviarse al correo electrónico recepcionofertasbienesadjudicados@bp.fi.cr. También pueden entregarse en sobre cerrado en cualquiera de las agencias del Banco Popular, con al menos dos días hábiles de anticipación al cierre del concurso. En ambos casos, los documentos deben recibirse en el Área de Bienes Adjudicados antes de la hora límite establecida.

Fechas importantes del proceso

La recepción de ofertas inició el viernes 3 de octubre de 2025 y se extenderá hasta el martes 14 de octubre a las 4:30 p. m.

Durante este período, las personas interesadas pueden presentar su oferta siguiendo los requisitos establecidos.

El acto de apertura de sobres, en el cual se leerán las ofertas recibidas, se realizará el miércoles 15 de octubre a las 8:30 a. m., en la sede del Área de Bienes Adjudicados del Banco Popular, ubicada en La Uruca.

Posteriormente, iniciará el periodo de venta directa, que estará habilitado desde el jueves 16 hasta el martes 28 de octubre, en horario de 8 a. m. a 4 p. m.

Finalmente, el viernes 31 de octubre se llevará a cabo la subasta virtual, que comenzará a las 10 a. m., y ese mismo día se abrirá un espacio adicional de venta directa desde la 1 p. m. hasta las 4 p. m.

El Banco Popular aclara que todas las propiedades se venden en el estado físico actual, de acuerdo con la información contenida en el plano catastrado y el Registro Nacional. Si existiera alguna diferencia en el área del terreno, el comprador deberá asumir la gestión legal para su corrección.

Antes de realizar una oferta, se recomienda visitar personalmente el inmueble de interés y confirmar la disponibilidad de servicios públicos y permisos municipales.

El listado completo de propiedades disponibles puede consultarse en el sitio web oficial del Banco Popular: www.bancopopular.fi.cr/venta-de-propiedades

El cartel oficial del remate de octubre 2025, con todos los detalles por expediente, se encuentra disponible en este enlace: Ver cartel completo

Para conocer todos los requisitos para ofertar en el proceso de remate, puede ingresar aquí: www.bancopopular.fi.cr/como-ofertar-para-adquirir-un-bien/

Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por el Banco Popular hasta el 3 de octubre del 2025. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios del banco.