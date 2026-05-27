Banco Nacional registra intermitencias en ‘algunos’ de sus servicios y canales de atención

La mañana de este 27 de mayo, usuarios del BN reportaron caída en la aplicación del banco.

El Banco Nacional (BN) confirmó la mañana de este miércoles 27 de mayo que hay intermitencias en “algunos” servicios y canales de atención de la entidad.

“Ofrecemos disculpas por los inconvenientes presentados. En este momento, una incidencia en un servicio que el proveedor Racsa le brinda al BN está provocando intermitencias en algunos servicios y canales de atención del banco”, respondió el banco a un usuario en redes sociales que consultó si BN Móvil estaba funcionando.

La entidad bancaria también agregó, en respuesta a otra usuaria en redes sociales, que se encuentra trabajando de “forma prioritaria” junto al proveedor para estabilizar la operación “lo antes posible”.

La Dirección de Tecnología e Innovación del BN detalló que “en coordinación con el proveedor, trabaja para restablecer la operación en el menor tiempo posible”.

Usuarios del BN indicaron, en una publicación reciente del banco en Facebook, que tenían problemas con Sinpe Móvil o que la aplicación no les funciona.

“Justamente un día como hoy que trabajo todo el día se cae el sistema. No sirve la aplicación para hacer transferencias. Pésimo”, comentó un usuario.