Economía

Banco Nacional registra intermitencias en ‘algunos’ de sus servicios y canales de atención

Entidad financiera indicó en redes sociales que se encuentra trabajando de “forma prioritaria” para estabilizar la operación “lo antes posible”

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Por Mónica Cerdas Gómez
Leticia Arguedas Banco Nacional
La mañana de este 27 de mayo, usuarios del BN reportaron caída en la aplicación del banco. (JOHN DURAN/John Durán)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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