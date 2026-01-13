Banco Mundial prevé que economía de Costa Rica crecerá 3,6% en 2026

El Banco Mundial (BM) prevé que la economía de Costa Rica crecerá 3,6% en 2026, según se lee en la última edición del informe perspectivas económicas mundiales, publicada este martes 13 de enero.

La previsión del BM es ligeramente superior a la del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Según el Informe de Política Monetaria (IPM) de octubre del 2025, la economía nacional tendría un crecimiento de 3,5% este 2026.

Otras entidades, por su parte, prevén un crecimiento mayor al estimado por ambos bancos.

La Dirección de Tesorería del Banco Nacional (BN) estimó un crecimiento económico del 3,79%, y el Grupo Financiero Mercado de Valores proyectó que el producto interno bruto (PIB) mantendrá un crecimiento “cercano al 4%”.

Por otro lado, de acuerdo con las proyecciones del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR), la economía de Costa Rica en 2026 crecería en un rango de entre 4,3% y 4,8%.