Economía

Banco Mundial prevé que economía de Costa Rica crecerá 3,6% en 2026

La previsión del Banco Mundial es ligeramente superior a la del Banco Central de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
Almuerzo Casados Mercado Central
Economía de Costa Rica crecerá a un ritmo moderado en 2026. (Alonso Tenorio/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Banco MundialPIBCrecimiento económicoBanco CentralCrecimiento
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.