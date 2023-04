Regulador de Estados Unidos está subastando en secreto el First Republic Bank, según CNN

Los organismos federales de regulación del sistema bancario estadounidenses habrían abierto una puja secreta para la compra del banco First Republic que terminaría en horas de la tarde de este domingo, según fuentes de la cadena estadounidense CNN.

La Corporación Federal de Garantía de Depósitos (FIDC, por sus siglas en inglés), la agencia independiente que garantiza los depósitos particulares en los bancos, sería el organismo responsable de la subasta, según indicó la cadena de televisión estadounidense.

Las acciones de First Republic pasaron de cotizar a $122,50 el pasado 1 de marzo a apenas $3 el pasado viernes y se daba ya por segura la intervención de la FIDC. The Wall Street Journal apuntó que JPMorgan Chase y PNC Financial serían algunos de los bancos que estarían pujando por First Republic.

First Republic Bank, con sede en San Francisco, fue una de las entidades señaladas durante la crisis abierta por el colapso de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank. Poco después del hundimiento de SVB y Signature los principales bancos estadounidenses acordaron un préstamo de $30.000 millones para First Republic a petición de la secretaría del Tesoro, Janet Yellen.

La entidad financiera comenzó a funcionar en 1985 con una sola oficina en San Francisco y es conocida por acoger a clientes adinerados de los estados costeros. En este momento tiene 82 sucursales, según su sitio web, la mayoría en barrios ricos.