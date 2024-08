Clientes bancarios reportan problemas en uso de Sinpe Móvil

Clientes de varios bancos del sistema financiero nacional reportaron este domingo en redes sociales problemas de funcionamiento de Sinpe Móvil.

Los reclamos fueron publicados en las páginas de Facebook del Banco Nacional (BN), Banco de Costa Rica (BCR) y BAC. “No funciona el Sinpe en Banco Nacional, ¿cuánto tiempo más para restablecerlo?”, preguntó a las 2:10 p.m. un cliente e esa red social. La entidad financiera le respondió que “no se cuenta con una hora estimada, se trabaja para que sea lo antes posible”.

El comentario hecho por este usuario es uno de decenas sobre la falta de acceso al sistema este domingo.

De igual manera, los clientes del BCR reclamaron por la falta de acceso al Sinpe Móvil. “Banco de Costa Rica, el Sinpe no funciona”, publicó un cliente; en respuesta, la entidad le solicitó comunicarse por vía privada. La Oficina de Prensa del Banco indicó a este diario que “el servicio ha operado con normalidad, sin interrupciones”.

“¿Por qué no me sorprende? De nuevo no sirve el Sinpe ni la aplicación, ya es de todos los días. Cuando se necesita, nunca sirve”, escribió una persona en la página de Facebook de BAC Credomatic. La oficina de comunicación de la institución gestionaba una respuesta al respecto a las 3:25 p.m.

La Nación remitió preguntas al Banco Central de Costa Rica (BCCR) sobre las razones de las fallas en el sistema Sinpe Móvil a las 2:40 p.m. de este domingo. Al cierre de esta nota, se esperaba una respuesta.

El Banco Central es el encargado de administrar plataformas como el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) y otros métodos de pago como Sinpe Móvil, a través de los cuales las entidades financieras brindan estos servicios a sus clientes.

El Sinpe Móvil ha presentado fallas anteriormente. En setiembre de 2023, el BCCR experimentó un problema de comunicación en sus sistemas, lo que provocó que todos sus servicios, incluidos Sinpe Móvil y la firma digital, estuvieran fuera de línea por unos minutos.