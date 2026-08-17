Así variaron de precio los 43 bienes y servicios que acaban de entrar al cálculo del IPC

El INEC actualizó la canasta del IPC con 43 nuevos componentes. Conozca cuáles subieron, bajaron o mantuvieron sus precios en julio.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) actualizó la lista de bienes y servicios que analiza mensualmente para elaborar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador utilizado para medir la inflación general en Costa Rica.

El 4 de agosto, la institución anunció la incorporación de 43 ítems y la salida de otros 30. Con estos cambios, la canasta pasó de 289 a 293 bienes y servicios.

Algunos de los que entraron

Entre los productos y servicios incorporados a la canasta básica de consumo figuran:

Cuidado de personas en el hogar

Servicios de psicología

Whisky

Pasaporte

Olla de carne

Arándanos

Seguro obligatorio para el vehículo

Uniforme escolar

Ventilador doméstico

Repelente de insectos

Algunos de los que salieron

En cambio, entre los que salieron, están:

Servicios de pediatría

Educación parauniversitaria

Queque

Apio

Repollo

Cama

Peajes

Textos educativos

Enjuague bucal

Fotocopias

En julio, el INEC reportó una inflación interanual de -0,28% y una variación mensual de -0,47%. Para este cálculo, la institución tomó junio del 2026 como nueva base de referencia, en sustitución de diciembre del 2020, e incorporó los 43 nuevos componentes de la canasta.

13 nuevos bienes presentaron variaciones negativas

Al analizar los 43 componentes incorporados al IPC, se observa que 13 registraron variaciones negativas en julio respecto a junio.

La mayor disminución correspondió al ventilador doméstico, cuyo precio bajó 3,86% entre ambos meses. Le siguieron los arándanos (-3,39%) y el repelente de insectos para el cuerpo (-2,31%).

También registraron bajas la olla arrocera (-1,93%), el coffee maker (-1,32%), los medicamentos para problemas de la piel (-0,91%), el whisky (-0,87%), los uniformes escolares (-0,57%), vasos y copas (-0,53%), las plantas naturales (-0,53%), las sombrillas (-0,46%), el pasaporte (-0,26%) y el maquillaje para ojos (-0,03%).

No se registraron variaciones de precios en el caso de productos como la leche líquida entera, el cuidado de personas en el hogar, las entradas a eventos de entretenimiento, la olla de carne, el sushi, el seguro obligatorio para vehículos y la bisutería, entre otros,

¿Cuáles bienes y servicios subieron de precio en julio?

Entre los componentes que aumentaron de precio respecto de junio, los cursos técnicos registraron la mayor variación positiva en julio, con un alza de 2,92%.

De la misma manera, los servicios de jardinería y las clases recreativas les siguieron, con variaciones de 1,88% y 1,11%, respectivamente.

También subieron de precio los medicamentos para problemas oculares (0,98%), las láminas de zinc (0,35%), las bebidas hidratantes (0,32%), las hojas de papel (0,16%), y el bloqueador solar y bronceador (0,09%).