Economía

Así variaron de precio los 43 bienes y servicios que acaban de entrar al cálculo del IPC

La nueva canasta incorpora productos y servicios como whisky, pasaporte y arándanos. Vea cómo se comportaron sus precios en julio

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Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, un pasaporte, uniforme, arándanos y olla de carne
El INEC actualizó la canasta del IPC con 43 nuevos componentes. Conozca cuáles subieron, bajaron o mantuvieron sus precios en julio. (Archivo LN/Archivo LN)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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