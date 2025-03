Aranceles de Trump generan incertidumbre en los mercados: así repercute en Costa Rica

La imposición de aranceles por parte de la administración de Donald Trump genera nerviosismo en los inversionistas a nivel global. El pánico se refleja en la caída de los principales índices bursátiles. De esa incertidumbre no escapa Costa Rica, coincidieron analistas.

Durante esta semana, Trump reiteró que a partir del 12 de marzo se impondrán aranceles al acero y al aluminio. Además, aplazó la entrada en vigencia de aranceles a México y Canadá, luego de que estos países anunciarán medidas recíprocas; y además pidió al Congreso la derogación de la Ley de Chips y Ciencia. Estos son solo algunos de los factores que alteran a los mercados.

A inicios de la semana, Trump activó los aranceles a China. El mandatario emitió un decreto que aumenta del 10% al 20 % los aranceles sobre productos chinos que ingresan a Estados Unidos. En respuesta, China anunció aranceles del 10% y el 15% a las importaciones de productos como soya, cerdo, trigo y maíz, a partir del 10 de marzo.

Este viernes, la Bolsa de Nueva York abrió a la baja, manteniendo la misma tendencia de la semana debido a la inquietud por los aranceles. Al cierre volvió a terreno positivo, respecto al día previo, pero sin romper la dirección que sus principales indicadores registran.

Durante la semana, los índices bursátiles Dow Jones, que mide el desempeño de las 30 principales compañías de Estados Unidos; el Nasdaq, que agrupa el comportamiento financiero de las empresas tecnológicas que cotizan en la bolsa de Nueva York; y el S&P 500, compuesto por 500 empresas estadounidenses consideradas las más importantes del mercado, se mantuvieron a pique, a excepción de este viernes.

Este cambio de dirección observado responde a una modificación en los escenarios base del mercado, a medida que los inversionistas descuentan los posibles efectos sobre la economía real y las ganancias empresariales. La incertidumbre en las reglas del juego ha sido un factor determinante, apuntó Adriana Rodríguez, gerente general de Acobo Puesto de Bolsa.

Rodríguez explicó que todos los costarricenses son inversionistas del mercado internacional, ya sea a través de las pensiones, gestionadas por las operadoras de pensiones; mediante fondos de inversión y compras directas de activos.

“La actual volatilidad del mercado y la corrección hacia la baja nos han impactado. Más importante aún es que los mercados adelantan lo que se espera que suceda en la economía real. Por ello, mercados bajistas suponen etapas de menor crecimiento y consumo debido a cambios en políticas, tendencias o decisiones que se están gestando en el presente”, señaló Rodríguez.

A modo de contexto, al cierre del año pasado, el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) administraba recursos equivalentes al 26,9% del producto interno bruto (PIB), es decir, ¢13,19 billones. Del total, ¢9,25 billones estaban invertidos en el mercado local y ¢3,94 billones estaban colocados en el mercado externo, según datos de la Superintendencia de Pensiones (Supén).

Rodríguez agregó que este entorno estimula efectos más allá del aspecto financiero, incidiendo en el clima de negocios y en el potencial de crecimiento económico.

Pablo González, gestor de portafolios del Grupo Financiero Mercado de Valores, indicó que el impacto observado en el mercado se debe principalmente a que las políticas aprobadas se ajustan con el tiempo, lo que ocasiona incertidumbre sobre el futuro y dificulta las proyecciones económicas.

González mencionó que, aunque el mercado tiene claro que Estados Unidos adoptará una posición más proteccionista en el comercio internacional, aún no se ha determinado la magnitud del impacto, especialmente en la producción y la inflación. Además, las expectativas sobre recortes en tasas de interés siguen siendo inciertas.

Efecto en Costa Rica

Sobre el impacto para los inversionistas costarricenses en el mercado global, el especialista explicó que esta coyuntura afecta los precios de los activos. “Los índices accionarios han registrado pérdidas acumuladas en lo que va del 2025, especialmente los que ponderan más al sector tecnológico, como el Nasdaq Composite y el S&P 500. Los precios de los bonos tampoco escapan a estos movimientos, ya que han aumentado a medida que los rendimientos se han ajustado a la baja en torno a 30 y 40 puntos”.

González señaló que la magnitud de estos cambios, la rapidez con que se producen y la reacción de los mercados pueden generar distintos comportamientos entre los inversionistas, dependiendo de su nivel de tolerancia al riesgo y a la incertidumbre.

En tanto, Rodríguez valoró que los periodos de turbulencia en los mercados son frecuentes, y hasta necesarios, ya que ayudan a depurar las valoraciones de las empresas y los índices, así como a filtrar a las empresas más fuertes y separarlas de las más débiles. “Lo importante es comprender las causas de estas volatilidades y no tomar decisiones precipitadas”, recomendó.

Mauricio Castro, economista de la Bolsa Nacional de Valores (BNV), planteó que la volatilidad en los mercados bursátiles afecta a los inversionistas, aunque también hay sectores que se benefician.

“En la volatilidad, los inversionistas buscan instrumentos de refugio y esto tiende a afectar los mercados porque daña el valor sin que exista todavía una afectación directa, como en el caso de los aranceles”, indicó Castro.

Efecto en el mercado local

González mencionó que la volatilidad internacional influye poco en el mercado local. Sin embargo, señaló que se han registrado ligeros ajustes en algunas series en dólares a mediano plazo, aunque no con la misma intensidad que en los mercados internacionales.

Por su parte, Castro estimó que, por ahora, el mercado bursátil de Costa Rica no ha sido afectado, aunque sí habría consecuencias para los inversionistas con transacciones en el extranjero. “Tienen que estar atentos a qué sectores se ven perjudicados y cuáles podrían obtener beneficios”, advirtió.

No obstante, Castro no descartó posibles repercusiones en el mercado de valores nacional. “Eso no quiere decir que no llegue a suceder, sobre todo si hay afectaciones en indicadores de empleo, inflación y en el ritmo de reducción de tasas de interés en Estados Unidos debido a los aranceles, ya que el rendimiento de los instrumentos podría verse afectado”, concluyó.