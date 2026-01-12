Economía

Año nuevo, cuentas viejas: cuándo prescriben las deudas de impuestos en Costa Rica

¿Sabía que sus deudas de impuestos pueden borrarse? Descubra los plazos exactos de prescripción en Costa Rica y los motivos que podrían reiniciar el conteo legal.

Por Ricardo González

Al iniciar año nuevo, se cumplen algunos plazos de prescripción de impuestos, la cual libera o extingue la obligación de pagar tributos que tengan ya un largo tiempo de haberse generado.








