Los descuentos anunciados durante el Viernes Negro o ‘Black Friday’ no siempre se traducen en precios inferiores a los que los comercios ofrecían días, semanas o meses antes.

Un ejemplo es el iPhone 17 Pro Max, de 256 GB y color naranja, que el sitio web de Monge ofrecía en ¢694.900 el pasado 23 de noviembre, según los registros de MisterPrecios, una plataforma que recopila y compara los precios publicados en línea por comercios en Costa Rica.

Cuatro días después, el precio había aumentado a ¢726.900 . Aun así, Monge anunciaba una rebaja del 22%, calculada sobre un precio de referencia de ¢927.900, de acuerdo con una revisión realizada por este diario antes del mediodía del 27 de noviembre.

La Nación consultó a Monge, a las 3:56 p. m. de este Viernes Negro, sobre las razones del aumento en el precio del celular y el método utilizado para establecer el precio de referencia sobre el cual se calcula el descuento anunciado. Sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Por su parte, los registros de MisterPrecios también permiten identificar artículos cuyos precios actuales superan los montos a los que esos mismos comercios los ofrecieron anteriormente. Así ocurre con un refrigerador Whirlpool vendido en el sitio web de Walmart y una cocina de gas Mabe que se ofrece en la página de Gollo.

Este Viernes Negro, consumidores acudieron a los comercios en busca de ofertas y descuentos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Refrigerador Whirlpool

El refrigerador Whirlpool Side by Side de 25 pies, modelo 7WRS25SDHM, se ofrecía en ¢1.165.400 en el sitio web de Walmart la mañana del pasado 24 de noviembre. Ese precio se mantenía este 27 de noviembre.

El monto indicado supera en ¢407.890 el precio que el mismo comercio registró en setiembre pasado, cuando vendía el artículo en ¢757.510, según la información recabada por MisterPrecios.

Walmart explicó a La Nación el pasado miércoles que ese refrigerador no forma parte del inventario directo de Walmart Costa Rica . “Este artículo se ofrece a través de nuestro Marketplace, donde es comercializado por Ambientar-un vendedor aliado (seller) identificado con la etiqueta en el sitio web-”, detalló la empresa.

La compañía agregó que, en su plataforma de comercio electrónico, los vendedores aliados tienen la oportunidad de ofrecer sus propios artículos exclusivamente en línea, definiendo de forma independiente tanto las características como los precios de venta.

“Por esta razón, Walmart no tiene injerencia sobre el precio fijado para este producto”, informó la compañía, pese a que vende desde su sitio web.

Cocina de gas

La cocina de gas Mabe de cuatro quemadores, modelo EMA5130FX1, se ofrecía, según MisterPrecios, en ¢110.895 el pasado 11 de noviembre en el sitio web de Gollo. Al ingresar a la página del comercio la tarde de este 27 de noviembre, se observa que el precio ahora es de ¢117.905 .

Pese al aumento, este 27 de noviembre Gollo anunciaba en su página web un descuento del 31% para esta cocina, calculado sobre un precio de referencia de ¢169.990.

La Nación consultó a Gollo, a las 4:08 p. m. de este Viernes Negro, sobre las razones del aumento en el precio de este artículo y el método utilizado para establecer el precio de referencia sobre el cual se calcula el descuento anunciado. Sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.