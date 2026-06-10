Economía

Inversiones AMPM cambia de nombre: así nace Grupo del Este en su aniversario número 40

La compañía que opera AMPM y Fresh Market inicia una nueva etapa corporativa con planes de expansión y crecimiento nacional

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Por Damián Arroyo C.
Fachada AMPM
Grupo del Este nace como la nueva identidad de Inversiones AMPM en su aniversario 40, con más tiendas y presencia en nuevas zonas del país. (Grupo del Este/Cortesía)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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