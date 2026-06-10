Inversiones AMPM cambia de nombre: así nace Grupo del Este en su aniversario número 40

Grupo del Este nace como la nueva identidad de Inversiones AMPM en su aniversario 40, con más tiendas y presencia en nuevas zonas del país.

En el marco de su 40.° aniversario, Inversiones AMPM S. A. anunció la adopción del nombre comercial Grupo del Este, una evolución corporativa que busca reflejar el crecimiento de la organización, la diversificación de sus operaciones y la consolidación de sus principales marcas en Costa Rica. La información fue comunicada por la propia empresa.

La compañía indicó que esta transformación responde a una nueva etapa en su desarrollo. El grupo pasó de operar un único punto de venta con cerca de 20 colaboradores a contar con más de 1.700 colaboradores en todo el país.

Según la empresa, el plan de crecimiento contempla superar los 130 puntos de venta al cierre de 2026. Esa meta llega después de que la organización superó recientemente las 100 tiendas en territorio nacional.

La operación de Grupo del Este ya se extiende fuera de la Gran Área Metropolitana. La compañía tiene presencia en comunidades como Liberia, Turrialba, Juan Viñas y Pacayas. Además, proyecta aperturas en Jacó, Sardinal y Caldera como parte de su estrategia de expansión nacional.

Bajo la nueva identidad corporativa, Grupo del Este integra marcas como AMPM y Fresh Market. La empresa afirmó que este cambio busca fortalecer una operación más alineada y preparada para responder a las dinámicas actuales del mercado y a las expectativas de los consumidores.

De acuerdo con Armando González Jiménez, gerente general de Grupo del Este, la evolución responde al crecimiento de la organización y permite integrar las distintas marcas bajo una misma visión estratégica. Según el ejecutivo, el enfoque se mantiene en la innovación, la eficiencia y la generación de valor para los clientes.

Grupo del Este nace como la nueva identidad de Inversiones AMPM en su aniversario 40, con más tiendas y presencia en nuevas zonas del país. (Grupo del Este/Cortesía)

El nombre Grupo del Este hace referencia a los orígenes de la compañía. La empresa señaló que también busca representar valores como el respeto, el servicio, la honestidad y la excelencia. Asimismo, pretende proyectar una organización con capacidad de expansión e integración de nuevas líneas de negocio bajo una filosofía operativa común.

La empresa aclaró que la actualización de identidad corresponde a un proceso corporativo y no implica cambios en la operación diaria de AMPM ni de Fresh Market, que continuarán funcionando con normalidad y mantendrán su propuesta de valor.

Grupo del Este también informó que reforzó áreas estratégicas como la selección de ubicaciones, la digitalización de procesos, la relación con proveedores y el desarrollo del talento humano. La compañía considera que estos factores han sido determinantes para su crecimiento dentro del sector retail.

Actualmente, Grupo del Este reporta más de 100 tiendas, 1.700 colaboradores y presencia nacional mediante sus principales marcas, AMPM y Fresh Market.