American Airlines implementará un cambio que mejorará la experiencia de viaje

La aerolínea implementa Wi-Fi gratuito de alta velocidad en la mayor cantidad de aviones del mundo, con acceso mediante su programa de lealtad.

La conectividad a bordo dejó de ser un servicio complementario para convertirse en una necesidad cotidiana para miles de pasajeros. El uso de dispositivos móviles durante los viajes aéreos crece de forma sostenida, tanto para trabajo como para entretenimiento y comunicación personal.

En ese contexto, American Airlines anunció la implementación de Wi-Fi satelital de alta velocidad gratuito en gran parte de su flota. El servicio estará disponible para los socios de su programa de lealtad y contará con el patrocinio de AT&T.

La aerolínea informó que la medida cubrirá más de 2 millones de vuelos al año, lo que la convierte en la compañía con mayor número de aviones equipados con inalámbrico gratuito en el mundo.

Implementación por fases en casi toda la flota

El despliegue del servicio se realizará de forma gradual. Desde enero, el Wi-Fi gratuito comenzará a activarse en el 100% de las aeronaves de fuselaje angosto y flotas regionales con dos cabinas.

Para inicios de la primavera, la conectividad estará disponible en casi todos los vuelos operados por la aerolínea. Además, los nuevos aviones Boeing 787-8 y 787-9 incorporarán este servicio de manera estándar.

La empresa señaló que la iniciativa responde a una de las solicitudes más recurrentes de sus clientes, quienes demandan acceso estable y rápido a internet durante los trayectos aéreos.

El uso de este sistema gratuito requiere ser miembro del programa AAdvantage. Los pasajeros deben ingresar al portal aainflight.com desde su dispositivo personal e iniciar sesión con sus credenciales para activar la opción de conexión gratuita.

El registro al programa no tiene costo y puede realizarse antes del vuelo o directamente a bordo. Además del acceso a internet, los socios obtienen beneficios como acumulación de millas, prioridad de abordaje y opciones de canje por boletos, ascensos de clase y paquetes vacacionales.

American Airlines indicó que más de 900 aviones de su flota principal ya cuentan con conectividad satelital de alta velocidad, operada mediante proveedores como Viasat e Intelsat.

La compañía también destacó que fue la primera aerolínea de Estados Unidos en ofrecer capacidad de streaming en el 100% de su flota principal, lo que permite a los pasajeros acceder a contenidos desde sus propios dispositivos.

La aerolínea explicó que la alianza con AT&T surge de una relación comercial de largo plazo y de una visión compartida sobre la importancia de la conectividad permanente.

El patrocinio permite que el servicio se ofrezca sin costo adicional para los pasajeros, con el objetivo de facilitar el trabajo remoto, el entretenimiento y la comunicación durante el vuelo, incluso a 35.000 pies de altura.

American Airlines afirmó que el Wi-Fi gratuito sienta las bases para futuras innovaciones, entre ellas una mayor personalización de servicios, mejoras digitales y una experiencia de viaje más integrada.

La empresa señaló que continuará invirtiendo en tecnología a bordo como parte de su estrategia para modernizar la experiencia del pasajero y fortalecer su competitividad en el mercado aéreo internacional.