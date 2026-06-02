Economía

Alphabet, matriz de Google, ampliará capital en $80.000 millones para impulsar la IA

Alphabet busca blindar su dominio tecnológico vendiendo acciones ordinarias y preferentes a partir de este año. Además tendrá el respaldo del conglomerado Berkshire Hathaway

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Por Europa Press
El exterior de un edificio del campus central de Google
Alphabet de Google anunció la venta masiva de acciones Clase A y Clase C en el mercado, incluyendo un acuerdo privado con Berkshire Hathaway. (AFP/Getty Images via AFP)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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