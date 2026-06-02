Alphabet, matriz de Google, ampliará capital en $80.000 millones para impulsar la IA

Alphabet de Google anunció la venta masiva de acciones Clase A y Clase C en el mercado, incluyendo un acuerdo privado con Berkshire Hathaway.

Madrid. Alphabet, matriz de Google, llevará a cabo una ampliación de capital de hasta $80.000 millones mediante una serie de transacciones, incluyendo una inyección de $10.000 millones por parte de Berkshire Hathaway, con el objetivo de expandir su infraestructura de IA y su capacidad de cómputo.

En concreto, la compañía ofrecerá hasta $30.000 millones a través de ofertas públicas garantizadas, incluyendo un 50% en acciones depositarias que representan acciones preferentes convertibles obligatorias; y el resto en acciones ordinarias de Clase A y acciones de capital de Clase C.

Asimismo, tienen previsto realizar colocaciones en el mercado a lo largo del tiempo por importe de hasta $40.000 millones para acciones ordinarias de Clase A y acciones de capital de Clase C y que se espera comience en el tercer trimestre de 2026.

Por último, Alphabet llegó a un acuerdo para vender $10.000 millones en acciones a Berkshire Hathaway mediante una colocación privada, que comprende $5.000 millones en acciones ordinarias de Clase A a un precio de $351,81 por acción y otros $5.000 millones en acciones de capital de Clase C a un precio de $348,20 por acción.

Alphabet tiene previsto utilizar los ingresos netos para fines corporativos generales, incluyendo inversiones de capital para ampliar la infraestructura de IA y la capacidad de procesamiento global.