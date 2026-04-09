Air Canada sumará nueva ruta de vuelos directos desde Vancouver

Air Canada abrirá ruta Vancouver-Guanacaste desde diciembre de 2026. El aeropuerto fortalece su liderazgo en conexiones con Canadá.

Guanacaste Aeropuerto (Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós) anunció la incorporación de una nueva ruta directa desde Vancouver, Canadá, operada por Air Canada, que comenzará a funcionar el 13 de diciembre de 2026 y se extenderá hasta el 12 de abril de 2027.

La operación tendrá dos frecuencias semanales, los lunes y jueves, con llegada al aeropuerto Daniel Oduber Quirós a las 07:35 a. m., según el itinerario de la aerolínea.

Los vuelos se realizarán en aeronaves Boeing 737 MAX 8 con capacidad para 177 pasajeros, distribuidos en 12 asientos de clase ejecutiva y 165 en clase económica.

El vicepresidente de Planificación de Redes y Ventas Globales de Air Canada, Alexandre Lefevre, indicó que Costa Rica es un destino solicitado por los clientes de la costa oeste de Canadá y que la nueva ruta permitirá conexiones con otros vuelos desde el centro de operaciones en Vancouver.

El ministro de Turismo, William Rodríguez, señaló que la apertura responde a un trabajo conjunto para fortalecer la conectividad aérea del país y destacó que Canadá es un mercado prioritario por su volumen y características de demanda.

Actualmente, Guanacaste Aeropuerto mantiene vuelos directos hacia seis ciudades canadienses: Toronto, Calgary, Montreal, Vancouver, Ottawa y Winnipeg, lo que lo posiciona como la terminal del país con mayor conectividad hacia ese mercado.

Según datos del aeropuerto, el 26% de los turistas internacionales que visitan Guanacaste son canadienses, lo que representa un aumento de tres puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2025.

El gerente general del aeropuerto, César Jaramillo, afirmó que la nueva ruta responde a la demanda del mercado canadiense y contribuye al desarrollo turístico y económico de la región mediante el aumento en la llegada de visitantes.