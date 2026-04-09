Economía

Air Canada sumará nueva ruta de vuelos directos desde Vancouver

La ruta operará dos veces por semana entre diciembre de 2026 y abril de 2027

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Por Jailine González Gómez
Air Canada abrirá ruta Vancouver-Guanacaste desde diciembre de 2026. El aeropuerto fortalece su liderazgo en conexiones con Canadá.
Air Canada abrirá ruta Vancouver-Guanacaste desde diciembre de 2026. El aeropuerto fortalece su liderazgo en conexiones con Canadá. (Cortesía/Cortesía)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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