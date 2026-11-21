Las aerolíneas están programando menos vuelos y ofreciendo menos asientos desde Estados Unidos hacia Costa Rica en diciembre y enero próximo, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según datos de programación de vuelos de Cirium, una empresa de análisis aeronáutico que monitorea las operaciones de aerolíneas en todo el mundo, citados por Fox News, se espera que la reducción sea especialmente notoria después de las fiestas de fin de año.

El medio destacó que los viajeros estadounidenses, que son el principal mercado emisor de turistas hacia Costa Rica, podrían enfrentar menos opciones de vuelos y tarifas aéreas más altas durante la temporada de vacaciones.

Para enero, está prevista una disminución del 12,5% en la cantidad de asientos disponibles en vuelos desde Estados Unidos hacia Costa Rica en comparación con el mismo mes del año anterior.

La plataforma advierte que las cifras de reservas no incluyen todos los asientos guardados directamente con las aerolíneas y que una menor cantidad de asientos no necesariamente significa que llegarán menos turistas al país. Los cambios solo podrían reducir las opciones de vuelos directos disponibles.

El turismo es una de las principales actividades económicas de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Oferta aérea se contrae

Según el Centro de Estudios del Turismo (CET), la oferta aérea hacia Costa Rica se contrajo en el segundo semestre del 2026, lo que contribuye a explicar la caída en las llegadas internacionales durante agosto, setiembre y octubre.

El CET indicó que los asientos programados crecieron entre un 7% y un 8% interanual en el primer trimestre, pero retrocedieron todos los meses a partir de abril. Las disminuciones más marcadas se registraron en julio (−8,6%), agosto (−16%) y setiembre (−15,8%).

Con base en datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el CET explicó que, en el acumulado de enero a setiembre, la capacidad aérea alcanzó los 4 millones de asientos y cayó un 2,4%. Además, se produjo una recomposición entre aeropuertos: el Daniel Oduber registró un crecimiento del 9,4%, mientras que el Juan Santamaría perdió un 5,5%.

Estados Unidos representa casi la mitad de esa capacidad, con 1,86 millones de asientos, por debajo de los 1,88 millones del año previo. Esto supone una disminución cercana al 1%.

Fox News señaló que varias aerolíneas redujeron sus operaciones. Entre ellas figura JetBlue, que suspendió sus vuelos desde Orlando, mientras que Frontier pausó sus operaciones hacia San José entre agosto y octubre.

“Hay frecuencias nuevas (vuelos) desde Canadá, Estados Unidos y Europa, pero son pocas, estacionales y dirigidas sobre todo a Guanacaste, mientras que las rutas que desaparecieron eran, en su mayoría, rutas de todo el año hacia San José”, indicó el CET en una nota técnica.

La organización indicó que, en noviembre, el itinerario de vuelos recuperó el comportamiento estacional propio de la temporada alta, aunque registró ocho rutas menos que en el mismo mes del 2025. Actualmente operan 82 rutas y alrededor de 523 vuelos semanales desde 43 ciudades.

Visitación desde Estados Unidos

En el acumulado de enero a octubre, la visitación desde Estados Unidos creció un 2,1%, lo que representa 28.464 llegadas más que en el mismo periodo del 2025. Del total de turistas que ingresaron al país, 1.355.294, es decir, el 55%, procedían del país norteamericano, el principal mercado emisor de visitantes hacia Costa Rica.

Sin embargo, en los últimos tres meses, la visitación desde Estados Unidos disminuyó, según cifras del ICT. Las llegadas cayeron un 13,7% en agosto, un 3,3% en setiembre y otro 3,3% en octubre.

Esta tendencia coincide con una caída general en la llegada de turistas a Costa Rica durante los últimos tres meses, en los que disminuyó de forma consecutiva. En agosto, setiembre y octubre se registraron bajas del 5,1%, el 2,4% y el 1,1%, respectivamente, en comparación con los mismos meses del 2025.

En agosto llegaron 10.187 turistas menos que en el mismo mes del 2025. En setiembre, la reducción fue más moderada, de 2.927 visitantes, mientras que en octubre ingresaron 1.653 viajeros menos.

No obstante, en el acumulado de enero a octubre se registró un crecimiento del 4,5% en el ingreso de turistas por todas las vías. En total, Costa Rica recibió 2.454.330 turistas, es decir, 104.869 más que en el mismo periodo del año previo, cuando contabilizó 2.349.461 visitantes.

Este incremento en el acumulado se explica, principalmente, por el fuerte aumento de las llegadas desde Canadá, el segundo mercado emisor más importante, que registró un crecimiento del 23,6%. Entre enero y octubre, los turistas procedentes de ese país pasaron de 202.628 en el 2025 a 250.530 en el 2026, es decir, 47.902 más.

También influyó la mayor visitación desde Europa, que aumentó un 7% en los primeros diez meses del año. Las llegadas desde ese mercado, el tercero más relevante, sumaron 399.950, frente a las 373.758 del mismo periodo del 2025. Esto representa un incremento de 26.192 turistas. Asimismo, el crecimiento acumulado de las llegadas desde Estados Unidos contribuyó al resultado.