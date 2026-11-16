La llegada de turistas a Costa Rica cayó por tercer mes consecutivo, según las cifras más recientes divulgadas este lunes 16 de noviembre por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

En los meses de agosto, setiembre y octubre hubo disminuciones del 5,1%, 2,4% y 1,1%, respectivamente, en comparación con los mismos meses de 2025.

No obstante, en el acumulado de enero a octubre se registró un crecimiento del 4,5% en el ingreso de turistas por todas las vías.

En agosto llegaron 10.187 turistas menos que en el mismo mes de 2025. En setiembre, la reducción fue más moderada, de 2.927 visitantes, mientras que en octubre ingresaron 1.653 viajeros menos, de acuerdo con las cifras del ICT.

Entre enero y octubre de 2026, Costa Rica recibió 2.454.330 turistas extranjeros por todas las vías de ingreso, 104.869 más que en el mismo periodo del año anterior, cuando contabilizó 2.349.461 visitantes.

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