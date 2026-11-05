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Economía

Costa Rica recibe premio de país más deseado del mundo otorgado por revista británica

El premio llegó durante la feria ‘World Travel Market’, en Londres, donde 45 empresarios costarricenses promocionan destinos turísticos del país

Turista con mochila naranja cruzando un puente colgante de madera sobre el Río Celeste, rodeado de exuberante vegetación en el Parque Nacional Volcán Tenorio, Costa Rica. Destino popular durante Semana Santa.
Costa Rica obtuvo un reconocimiento internacional durante una ceremonia celebrada en Londres. Conozca cuáles otros destinos ganaron.
Gustavo Ortega Campos

Costa Rica obtuvo un reconocimiento internacional de turismo otorgado por una publicación especializada británica.

La revista Wanderlust concedió al país el premio Destino turístico más deseado del mundo, informó este jueves el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

La publicación entregó el galardón durante la ceremonia Wanderlust Reader Travel Awards 2026-2027, realizada el 4 de noviembre en Londres.