Costa Rica recibe premio de país más deseado del mundo otorgado por revista británica

Costa Rica obtuvo un reconocimiento internacional de turismo otorgado por una publicación especializada británica.
La revista Wanderlust concedió al país el premio Destino turístico más deseado del mundo, informó este jueves el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
La publicación entregó el galardón durante la ceremonia Wanderlust Reader Travel Awards 2026-2027, realizada el 4 de noviembre en Londres.
Wanderlust es una revista especializada en viajes. Sus lectores eligen a los ganadores de cada categoría.
El anuncio coincidió con la feria internacional World Travel Market (WTM), en Londres, donde 45 empresarios costarricenses promueven distintos destinos turísticos del país.
Desde Londres, Marcos V. Borges, presidente ejecutivo del ICT, afirmó que recibir el premio Most Desirable Country (Worldwide) Gold representa una oportunidad estratégica y un importante respaldo internacional para Costa Rica. Agregó que el reconocimiento destaca el trabajo conjunto con el sector privado y un modelo turístico sostenible, generador de experiencias auténticas e inolvidables.
La vigésima quinta edición del certamen recibió 250.000 votos, informó la revista en sus redes sociales. El príncipe Harry, duque de Sussex, estuvo a cargo del discurso de apertura.
Los destinos ganadores
Costa Rica: País más deseado del mundo.
España: País más deseado de Europa.
Tokio: Ciudad más deseada del mundo.
Atenas: Ciudad más deseada de Europa.
California: Región más deseada del mundo.
Islas croatas: Región más deseada de Europa.
Belice: Destino emergente más deseado.
Córcega: Isla más deseada de Europa.
Tasmania: Isla más deseada del mundo.
Filipinas: Nación insular más deseada.
Egipto: Cultura y patrimonio.
Sudáfrica: Naturaleza y vida salvaje.
Perú: Aventura.
Tailandia: Gastronomía.
Alemania: Sostenibilidad.
Más de 2,3 millones de turistas
Hasta setiembre pasado, Costa Rica recibió 2.310.320 visitantes, un 4,8% más que en el mismo período de 2025, según datos del ICT.
Estados Unidos y Canadá encabezaron los mercados de origen, con 1.288.001 y 239.065 visitantes, respectivamente. En conjunto, ambos países representaron el 66% de las llegadas registradas durante los primeros nueve meses del año.