Costa Rica recibe premio de país más deseado del mundo otorgado por revista británica

Costa Rica obtuvo un reconocimiento internacional de turismo otorgado por una publicación especializada británica.

La revista Wanderlust concedió al país el premio Destino turístico más deseado del mundo , informó este jueves el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

La publicación entregó el galardón durante la ceremonia Wanderlust Reader Travel Awards 2026-2027, realizada el 4 de noviembre en Londres.

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