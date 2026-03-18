Aerolínea volará por primera vez a Costa Rica con ruta directa desde Tampa: así será el nuevo vuelo y sus precios

Breeze Airways operará vuelos directos Tampa-San José desde octubre. La ruta busca fortalecer el turismo desde Estados Unidos.

La aerolínea estadounidense Breeze Airways iniciará operaciones en Costa Rica con una conexión directa inédita desde Tampa, Florida. La ruta comenzará el 3 de octubre con dos frecuencias semanales, según información oficial del sector turístico.

Los vuelos operarán los miércoles y sábados entre el Aeropuerto Internacional de Tampa (TPA) y el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO). La compañía utilizará una aeronave A220 con capacidad para 137 pasajeros.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) informó que este anuncio responde al programa de atracción de líneas aéreas, con apoyo de AERIS. Según el ministro de Turismo, William Rodríguez, esta estrategia fortalece la conectividad internacional y amplía la oferta hacia Florida, un mercado con alto interés en visitar Costa Rica.

Por su parte, el director ejecutivo de AERIS, Ricardo Hernández, indicó que la apertura de esta ruta marca un hito en la conectividad del país. Señaló que se trata de la primera operación de Breeze Airways en Costa Rica y que la conexión directa con Florida amplía las opciones tanto para turistas como para viajes de negocios o visitas familiares.

Tarifas y expansión internacional

El precio inicial de los boletos será desde $129 por trayecto, según comunicó la aerolínea en un anuncio oficial sobre sus nuevas rutas.

El fundador y director ejecutivo de Breeze Airways, David Neeleman, explicó que esta nueva conexión duplica los destinos internacionales que la empresa atiende desde Tampa. Añadió que la compañía busca combinar tarifas accesibles con una experiencia de viaje diferenciada.

La compañía informó que Costa Rica se convierte en el quinto destino internacional de la aerolínea desde su fundación en 2021. Actualmente, Breeze cuenta con más de 300 rutas sin escalas hacia 87 ciudades en Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe.

Turismo estadounidense se mantiene como principal mercado

Estados Unidos lidera la llegada de turistas a Costa Rica, de acuerdo con los datos más recientes del ICT. En los primeros dos meses del año, 329.860 viajeros ingresaron al país por vía aérea desde ese mercado.

Las autoridades consideran que esta nueva ruta puede impulsar aún más ese flujo de visitantes, en especial desde el estado de Florida.