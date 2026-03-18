Economía

Aerolínea volará por primera vez a Costa Rica con ruta directa desde Tampa: así será el nuevo vuelo y sus precios

Nueva conexión aérea desde Florida amplía la llegada de turistas con dos vuelos semanales al país

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Por Damián Arroyo C.
Breeze Airways operará vuelos directos Tampa-San José desde octubre. La ruta busca fortalecer el turismo desde Estados Unidos.
Breeze Airways operará vuelos directos Tampa-San José desde octubre. La ruta busca fortalecer el turismo desde Estados Unidos. (Breeze Airways/Facebook)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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