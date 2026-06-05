Economía

Aduanas rematará vehículos nuevos, celulares y consolas: así funcionarán las subastas electrónicas de junio

Los remates se efectuarán en línea mediante SICOP e incluirán mercancías nuevas y usadas declaradas en abandono por la autoridad aduanera

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Por Damián Arroyo C.
Cuatro vehículos nuevos y equipos electrónicos forman parte de las subastas que Aduanas realizará durante junio en Santamaría y la Aduana Central.
Cuatro vehículos nuevos y equipos electrónicos forman parte de las subastas que Aduanas realizará durante junio en Santamaría y la Aduana Central. (Imagen con fines ilustrativos). (ChatGPT/Generada con IA)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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