Aduanas rematará vehículos nuevos, celulares y consolas: así funcionarán las subastas electrónicas de junio

Cuatro vehículos nuevos y equipos electrónicos forman parte de las subastas que Aduanas realizará durante junio en Santamaría y la Aduana Central. (Imagen con fines ilustrativos).

El Servicio Nacional de Aduanas realizará durante junio una serie de subastas electrónicas de mercancías en las aduanas Santamaría y Central. Entre los bienes disponibles figuran cuatro vehículos nuevos, celulares de alta gama, consolas de videojuegos, tabletas y diversos artículos electrónicos.

Las subastas se efectuarán mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Según informó el Ministerio de Hacienda, los remates en la Aduana Santamaría se desarrollarán entre el 11 y el 15 de junio. En la Aduana Central se realizarán entre el 16 y el 18 de junio.

Además de los vehículos nuevos y equipos electrónicos, las personas interesadas podrán encontrar mercancías usadas. Entre ellas destacan computadoras portátiles, cámaras, audífonos y electrodomésticos.

De acuerdo con la información de Hcienda, las subastas serán completamente en línea. La institución indicó que este mecanismo busca fortalecer la transparencia, mejorar los controles y favorecer la recaudación de impuestos.

Las mercancías incluidas en estos remates fueron declaradas en abandono y quedaron a disposición de la autoridad aduanera. Hacienda explicó que esta condición se produjo tras detectar inconsistencias durante los procesos de importación y ante la falta de una justificación válida para regularizar la situación.

Para participar, tanto personas físicas como jurídicas deben registrarse en Sicop. También deben contar con firma electrónica, cancelar un anticipo equivalente al 25% del valor de las mercancías de interés y remitir el comprobante correspondiente. Los recursos obtenidos ingresarán a la Caja Única del Estado.

El Ministerio de Hacienda señaló que las ofertas se reciben de forma electrónica y anónima. El sistema también genera comprobantes electrónicos de compra y verifica la situación tributaria de cada oferente. Según la institución, estas herramientas permiten crear un expediente digital de acceso público que fortalece el control del proceso y brinda mayor seguridad jurídica.

La información sobre precios, características y detalles de cada mercancía está disponible en los avisos de subasta publicados por el Ministerio de Hacienda en el apartado del Servicio Nacional de Aduanas, sección de subastas.