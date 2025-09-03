Acer apuesta por los chips más potentes para sus computadoras de la mano de Intel y Nvidia

Madrid. Acer ha incidido en el potencial de la inteligencia artificial (IA) para impulsar la productividad y la creatividad, una tecnología que está presente en dos equipos a los que, además, ha dotado de lo último en chips: la estación de trabajo compacta Veriton GN100 AI y el portátil Acer Swift 16 AI.

La compañía tecnológica celebró este miércoles su conferencia en IFA, en la que presentó nuevas computadoras portátiles para consumidores y organizaciones con sistemas operativos ChromeOS (Google) y Windows (Microsoft).

En la gama de ChromeOS, el año pasado Acer fue la marca número uno en los mercados de consumo y comercial tanto en Estados Unidos como en Europa, Medio Oriente y África.

Esta línea se impulsa con la IA de Gemini, que está integrada en los equipos Chromebook Plus, como en el nuevo Spin 514, un portátil equipado con un procesador MediaTek Kompaio Ultra y una NPU de 50 tops.

El Spin 514 presenta una pantalla táctil de 14 pulgadas, con formato 16:10 y resolución WQXGA+, aunque existe una versión opcional con 2,8K.

En el segmento Windows, Acer presentó el Swift Air 16, un equipo ligero, de menos de un kilogramo de peso, con un chasis de aluminio magnético que lo hace resistente. Tiene una pantalla IPS de 16 pulgadas con opción de OLED.

Se trata de una computadora Copilot+ que funciona con un procesador AMD Ryzen AI 300, lo que habilita funciones inteligentes en el dispositivo junto con el asistente de Microsoft.

En el lado comercial, el nuevo Travelmate x4 14 AI, también Copilot+, llega con un procesador Intel Ultra Core Series 2, una pantalla OLED de 14 pulgadas WUXGA y un brillo máximo de 500 nits. Este ordenador, dirigido a pymes, cuenta con el certificado MIL-STD-810H de resistencia militar y pesa solo 1,27 kg gracias a su chasis de aluminio.

Acer anticipó que la Acer Swift 16 AI llegará con un procesador Intel de la serie Panther Lake, diseñado para mejorar gráficos, optimizar la batería e impulsar la siguiente generación de funciones de IA.

La Acer Swift 16 AI está orientada a creadores de contenido, con un touchpad háptico de gran tamaño, un perfil fino y elegante, y una pantalla OLED 3K de 16 pulgadas.

Intel también presentó el Intel AI Assistant Builder, una plataforma que lleva la IA de agentes a los ordenadores.

La mini estación de trabajo Veriton GN100 AI incorpora el superchip Nvidia GB10 Grace Blackwell, con 128 GB de memoria unificada, 4 TB de almacenamiento y un rendimiento de IA FP4 de hasta 1 PFLOPS, todo en un tamaño compacto que cabe en la palma de la mano.