Ricardo Jiménez y Juan Vainas son copias al carbón. Magdiel Ramírez no podría ser más diferente a Chibolo. Esta es la historia no de los omnipresentes personajes de humor costumbrista con los que todo Costa Rica ha tenido algo que ver en los últimos años, ya sea como parte de su tremenda aprobación o bien desde la acera de quienes no gustan de su trabajo. En esta ocasión, los que hablan son Ricardo y Magdiel.