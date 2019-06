Kempes no se muestra indiferente ante una polémica que parece recobrar valor con el reciente debut de Argentina en Copa América, derrota 2 a 0 por Colombia. Él cree tener muy claro por qué el “10” de la Albiceleste no logra brillar como el “10” del Barcelona. Quien suele mantenerse indiferente en otros debates, como el Real Madrid vs. Barcelona, esta vez toma posición.