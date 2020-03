"Yo no tuve contacto directo con nadie que haya dado positivo y hace ocho días que estoy en casa (…) Por favor no seamos egoístas, pensemos en los demás. Si tenemos que salir de casa pensémoslo dos veces. Cuidémonos entre todos. Y a los surfistas también hacerles un pedido, sé que a veces es difícil cuando tenemos olas no ir a surfear, pensemos dos veces si es realmente necesario y no seamos egoístas, ayudémonos, acompañemos de donde podamos que juntos vamos a salir de esta”, sentenció Madrid en sus redes sociales.