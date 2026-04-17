Vitamina D y flora intestinal: investigación en Estados Unidos revela cómo este suplemento frena el ataque de las defensas al intestino

Científicos vinculan la vitamina D con cambios en la inmunidad intestinal y mejoras en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal.

Un equipo de Mayo Clinic en Jacksonville, Florida, identificó una relación entre la suplementación con vitamina D y el reequilibrio de la respuesta inmunitaria frente a bacterias intestinales en personas con enfermedad inflamatoria intestinal (EII). El hallazgo se publicó en la revista científica Cell Reports Medicine.

La investigación se centró en pacientes con niveles bajos de vitamina D. Los resultados sugieren una mejora en la interacción entre el sistema inmunitario y el microbioma intestinal.

Relación entre inmunidad y microbioma

La enfermedad inflamatoria intestinal, que incluye el mal de Crohn y la colitis ulcerosa, presenta una respuesta anómala del sistema inmunitario. El organismo reacciona contra bacterias intestinales que suelen ser inofensivas.

Este proceso refleja una alteración en la tolerancia inmunitaria, un mecanismo esencial para mantener el equilibrio en el intestino.

El estudio planteó que la vitamina D podría influir en la forma en que el sistema inmunitario reconoce estas bacterias. Esto permitiría un mayor control de la inflamación.

Metodología del estudio

Los investigadores analizaron a 48 pacientes con EII que presentaban deficiencia de vitamina D. Cada participante recibió suplementos semanales durante 12 semanas.

El equipo recolectó muestras de sangre y heces antes y después del tratamiento. Utilizó técnicas avanzadas de secuenciación para estudiar la relación entre el sistema inmunitario y el microbioma intestinal.

Entre los principales hallazgos se reportaron cambios relevantes en marcadores inmunitarios:

Aumento de la inmunoglobulina A (IgA) , vinculada con respuestas protectoras

, vinculada con respuestas protectoras Disminución de la inmunoglobulina G (IgG) , asociada con inflamación

, asociada con inflamación Modificaciones en las vías de señalización inmunitaria

Incremento en la actividad de células inmunitarias reguladoras

Impacto en la evolución clínica

El análisis también detectó mejoras en la actividad de la enfermedad. Se observó una reducción en un marcador fecal de inflamación.

Estos resultados sugieren un posible efecto beneficioso de la vitamina D en la evolución de pacientes con EII. Sin embargo, el estudio no incluyó un diseño aleatorizado.

Los investigadores indicaron que los datos deben confirmarse con estudios más amplios y controlados.

Recomendaciones médicas

El equipo aclaró que la investigación no establece una relación causal directa. También advirtió que los pacientes no deben modificar su consumo de vitamina D sin supervisión médica.

Se indicó que la dosificación debe individualizarse, especialmente en personas con inflamación crónica. El seguimiento por parte de profesionales de salud se considera necesario en estos casos.

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