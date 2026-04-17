Ciencia

Vitamina D y flora intestinal: investigación en Estados Unidos revela cómo este suplemento frena el ataque de las defensas al intestino

Investigación en pacientes con EII muestra cambios inmunitarios y posibles mejoras clínicas tras suplementación con vitamina D

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Por La Nación / Argentina / GDA
Científicos vinculan la vitamina D con cambios en la inmunidad intestinal y mejoras en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal.
Científicos vinculan la vitamina D con cambios en la inmunidad intestinal y mejoras en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. (Canva stock/Valeriy_G de Getty Images/TrueCreatives)







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