Virus del papiloma infectaba a humanos hace 45.000 años

Un análisis genómico de momias halladas en hielo reveló la presencia de HPV16 en humanos prehistóricos y cambió la teoría sobre el origen de este virus.

Un estudio liderado por científicos brasileños identificó rastros genéticos del virus del papiloma humano tipo 16 (HPV16) en dos momias conservadas en hielo. La evidencia sugiere que este virus, hoy asociado a varios tipos de cáncer, ya infectaba a humanos modernos hace al menos 45.000 años.

La investigación analizó restos del Hombre de Ust’-Ishim, que vivió en Siberia hace unos 45.000 años, y de Ötzi, el Hombre de Hielo, hallado en los Alpes y fechado en unos 5.300 años de antigüedad. Ambos presentaron fragmentos inequívocos de HPV16, una de las variantes más estudiadas del virus.

El trabajo fue desarrollado por investigadores de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp). El equipo examinó más de 5.700 millones de lecturas de secuenciación genética obtenidas a partir del material biológico de las momias. El análisis permitió detectar la presencia del virus transmitido por contacto piel con piel y vinculado en la actualidad con diversos tipos de cáncer.

Los resultados forman parte de un estudio brasileño que quedó disponible desde diciembre en la plataforma científica bioRxiv, a la espera de revisión por pares.

Para identificar el virus, los científicos aplicaron técnicas avanzadas de bioinformática, como la clasificación taxonómica y el mapeo dirigido contra genomas virales de referencia. Entre los distintos tipos de papilomavirus evaluados, el HPV16 concentró la mayor cantidad de lecturas genéticas en ambas momias.

En el caso de Ötzi, los investigadores lograron reconstruir cerca del 94% del genoma viral. El material mostró afinidad con la sublinhagem HPV16A1, que en la actualidad predomina en Europa. En la momia siberiana, con un estado de conservación más limitado, los fragmentos recuperados indicaron cercanía con la sublinhagem HPV16A4, asociada a poblaciones eurasiáticas antiguas.

Según los autores, estos patrones coincidieron con las rutas de migración humana conocidas para esas regiones y períodos históricos.

Un aspecto clave del estudio fue la verificación de la autenticidad del ADN viral. Los fragmentos presentaron alteraciones químicas típicas del ADN antiguo, especialmente en los extremos de las secuencias. Estas señales reforzaron que el material no correspondía a contaminación moderna.

Claves sobre el origen del HPV

El hallazgo del HPV16 en humanos que vivieron hace al menos 45.000 años aporta nuevos elementos al debate científico sobre el origen del virus. Modelos evolutivos previos planteaban que esta variante oncogénica pudo ingresar al Homo sapiens mediante cruces con neandertales.

Los nuevos datos indican que el HPV16 ya circulaba entre humanos modernos durante el Paleolítico Superior, antes de las grandes migraciones fuera de África. Esto respalda la hipótesis de una coevolución prolongada entre el virus y la especie humana.

El estudio no determinó si el virus estaba activo ni si causaba enfermedad en esos individuos. Los autores señalaron que futuras investigaciones podrían evaluar si el HPV estaba integrado al genoma humano o presente de forma independiente. Por ahora, el descubrimiento amplió de manera significativa la línea temporal conocida de uno de los virus más relevantes para la salud humana actual.

