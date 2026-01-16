Ciencia

Virus del papiloma infectaba a humanos hace 45.000 años

Un estudio brasileño halló ADN de HPV16 en momias de hasta 45.000 años. El descubrimiento sugiere que el virus ya circulaba entre humanos modernos en la prehistoria

Por O Globo / Brasil / GDA
Un análisis genómico de momias halladas en hielo reveló la presencia de HPV16 en humanos prehistóricos y cambió la teoría sobre el origen de este virus.
Un análisis genómico de momias halladas en hielo reveló la presencia de HPV16 en humanos prehistóricos y cambió la teoría sobre el origen de este virus.







