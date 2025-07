Video grabado en Costa Rica pone en duda lo que se creía sobre los perezosos

Durante años, científicos pensaron que los perezosos no liberaban gases. Una hipótesis difundida en textos especializados señalaba que el metano producido por su digestión lenta se absorbía en la sangre y se eliminaba mediante la respiración.

Sin embargo, un video grabado en Costa Rica podría representar la primera evidencia visual que contradice esa idea.

El material muestra a una cría de perezoso de dos dedos de Hoffmann (Choloepus hoffmanni) liberando gas mientras permanecía dentro de una cubeta con agua.

La grabación fue difundida en Instagram por la zoóloga Lucy Cooke y el veterinario de fauna silvestre Andrés Sáenz Bräutigam, quien trabaja con estos animales en el país.

Según explicó Cooke al medio especializado Live Science, la idea de que los perezosos no liberaban gases se popularizó en 2017 con la publicación del libro Does It Fart?: The Definitive Field Guide to Animal Flatulence. En ese texto se afirmaba que esta especie era la única excepción entre los mamíferos.

Sáenz, veterinario con más de diez años de experiencia en el estudio de estos animales en el centro de rescate Toucan Rescue Ranch, indicó a Live Science que los perezosos generan grandes cantidades de gas. Añadió que, en proporción a su masa corporal, pueden producir más metano que las vacas.

Además, señaló que, en su hábitat natural estos animales se alimentan principalmente de hojas, una dieta rica en fibra que requiere fermentación interna por parte de bacterias. Sin embargo, en cautiverio se les suelen dar vegetales, lo cual incrementa aún más la producción de gases.

El veterinario costarricense también destacó al medio especializado que estos animales no pueden eructar ni vomitar, debido a que poseen un esófago especialmente fuerte. Por esta razón, los gases intestinales solo pueden ser liberados por un medio: el extremo inferior del aparato digestivo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.