Video de la NASA muestra 25 años de expansión de una supernova observada desde el siglo XVII

Una supernova observada hace más de 400 años vuelve a llamar la atención. Un video de la NASA muestra cómo sus restos se expanden y qué pistas ofrecen sobre la historia del cosmos

Por O Globo / Brasil / GDA
La NASA presentó un video que resume 25 años de observaciones del remanente de la supernova SN 1604 y aporta nuevas pistas sobre la expansión del universo.
La NASA presentó un video que resume 25 años de observaciones del remanente de la supernova SN 1604 y aporta nuevas pistas sobre la expansión del universo. (NASA/CXC/SAO; Optical: Pan-STARRS/NASA/CXC/SAO; Optical: Pan-STARRS)







