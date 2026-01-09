Video de la NASA muestra 25 años de expansión de una supernova observada desde el siglo XVII

La NASA presentó un video que resume 25 años de observaciones del remanente de la supernova SN 1604 y aporta nuevas pistas sobre la expansión del universo.

Un video de la NASA resume 25 años de observaciones del remanente de la supernova SN 1604, una explosión estelar visible incluso de día en 1604. El material revela cómo los restos de la estrella se expanden en el espacio y aporta datos clave para entender la evolución del universo.

La supernova SN 1604 fue observada por el astrónomo Johannes Kepler, quien detectó una estrella tan brillante que permaneció visible durante el día por tres semanas. Este hallazgo ocurrió en una etapa decisiva para la ciencia occidental y permitió demostrar que el universo no era inmutable, como sostenía la visión aristotélica.

Con el paso del tiempo, la estrella desapareció. En 1941, los astrónomos identificaron su remanente, que desde entonces fue analizado por distintos observatorios. Entre ellos destaca el telescopio de rayos X Chandra, de la NASA, cuyas observaciones dieron origen al nuevo video que documenta su expansión durante los últimos 25 años.

¿Qué son los remanentes de supernova?

Tras una explosión estelar, quedan escombros que forman campos de restos conocidos como remanentes de supernova. El material alcanza millones de grados y emite un intenso brillo en rayos X. Esa característica permitió al telescopio Chandra capturar imágenes continuas durante más de dos décadas.

El video integra datos de los años 2000, 2004, 2006, 2014 y 2025. Las imágenes muestran cambios claros en la forma y el desplazamiento de los restos con el paso del tiempo.

Los investigadores determinaron que las zonas más rápidas del remanente viajan a 22,2 millones de kilómetros por hora, cerca del 2% de la velocidad de la luz. Las regiones más lentas avanzan a 6,4 millones de kilómetros por hora, alrededor del 0,5% de la velocidad de la luz. La diferencia se explica por la densidad desigual del gas que rodea la supernova.

La astrónoma Jessye Gassel, de la Universidad George Mason, señaló que el legado de la observación de Kepler aún se desarrolla. Indicó que resulta notable observar cómo los restos de la estrella colisionan con material expulsado anteriormente al espacio.

¿Por qué observar esta supernova?

Durante un cuarto de siglo, los científicos estudiaron el remanente de la supernova observada por Kepler. Hoy se sabe que se trató de una enana blanca que explotó tras superar su límite de masa. Esto ocurrió al atraer material de otra estrella o al fusionarse con otra enana blanca.

La SN 1604 pertenece al tipo Ia, utilizado por los astrónomos para medir la expansión del universo. Estas explosiones generan elementos esenciales para la formación de planetas y para la vida. El interés actual se centra en comprender con mayor detalle su comportamiento y su entorno.

La investigación también analizó el ancho de las ondas de choque formadas por la explosión. Al medir su tamaño y velocidad, los científicos esperan obtener más información sobre la energía liberada y las condiciones del espacio circundante.

El investigador Brian Williams, del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, explicó que comprender el comportamiento de las supernovas resulta clave para conocer la historia cósmica, ya que estas explosiones y los elementos que liberan impulsan la formación de nuevas estrellas y planetas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.