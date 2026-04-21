Ciencia

Video capta el momento en que un cazador se convierte en presa ante un lince en Estados Unidos

El ataque ocurrió mientras el joven grababa con su celular. El felino lo siguió y lo sorprendió en plena cacería de pavos

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un cazador grabó el momento en que un lince lo atacó en Estados Unidos. El video se viralizó tras mostrar el inesperado encuentro.
Un cazador grabó el momento en que un lince lo atacó en Estados Unidos. El video se viralizó tras mostrar el inesperado encuentro. (@outkickoutdoors/IG)







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