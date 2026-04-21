Video capta el momento en que un cazador se convierte en presa ante un lince en Estados Unidos

Un cazador grabó el momento en que un lince lo atacó en Estados Unidos. El video se viralizó tras mostrar el inesperado encuentro.

Un joven cazador de 19 años vivió un inesperado ataque de un lince mientras cazaba pavos en Nekoosa, Wisconsin, en Estados Unidos. El hecho quedó registrado en un video que circuló en redes sociales.

El protagonista es Carson Bender, quien se encontraba en una propiedad privada cuando notó que un felino lo seguía. El joven decidió grabar el encuentro con su celular mientras el animal se acercaba de forma lenta.

Según relató a un medio local, al revisar la pantalla observó que el lince lo miraba fijamente. En ese momento comprendió el riesgo de la situación.

El video evidenció que el lince mantuvo la mirada fija durante varios segundos. Luego atacó al joven y lo sujetó por el brazo. La grabación terminó en ese instante.

Bender logró liberarse del animal en pocos segundos. Después comentó en tono jocoso que tenía facilidad para atraer tanto gatos como pavos.

El joven indicó que ya había detectado la presencia del lince pardo, de aproximadamente 11 kilos, en la zona. Sin embargo, cuando volvió a verlo durante la cacería, no supo cómo reaccionar.

Tras el ataque, el cazador encontró el pavo que buscaba. Falló el disparo y no logró capturarlo. Posteriormente acudió a un centro médico para tratar las heridas provocadas por el felino.

Al día siguiente, regresó al lugar con medicación. En esa ocasión consiguió cazar el ave.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.