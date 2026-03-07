Ciencia

Veneno de sapo amazónico revela moléculas con potencial antibiótico, según estudio del Instituto Butantan de Brasil

Investigadores analizaron el veneno del sapo-cururu amazónico y hallaron péptidos con posible acción antibacteriana y una proteína nunca antes detectada en anfibios

Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos detectaron moléculas con potencial antibiótico en el veneno del sapo-cururu amazónico. El estudio también identificó una proteína inédita en anfibios.
Científicos detectaron moléculas con potencial antibiótico en el veneno del sapo-cururu amazónico. El estudio también identificó una proteína inédita en anfibios. (O Globo/Carlos Jared)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

