Ciencia

¿Usar las mismas medias varios días pone en riesgo su salud? Esto alerta una especialista en microbiología

Reutilizar calcetines sin lavar facilita el crecimiento de bacterias y hongos que causan mal olor e infecciones

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
La microbiología advierte que repetir medias sin lavar expone a hongos, bacterias y riesgos de infección.
La microbiología advierte que repetir medias sin lavar expone a hongos, bacterias y riesgos de infección. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGmediascalcetines
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.