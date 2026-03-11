Uniformes térmicos y visitas de pingüinos: así funciona la escuela más austral del mundo en la Antártida

En la Base Esperanza funciona la única escuela de la Antártida. Nueve estudiantes asisten a clases rodeados de nieve, viento y fauna polar.

La única escuela que opera en la Antártida está en la Base Conjunta Antártica Esperanza y depende de la provincia argentina de Tierra del Fuego. En este lugar extremo, con temperaturas bajo cero y vientos intensos, estudiantes y docentes mantienen una rutina escolar única en el planeta.

El 24 de febrero inició el ciclo lectivo 2026 en la Escuela Provincial N.° 38 “Presidente Raúl Alfonsín”. El acto marcó el regreso a clases y reafirmó la presencia permanente de Argentina en el continente blanco.

El centro educativo se ubica en la Base Esperanza, donde viven familias completas durante todo el año. Esta característica convierte al asentamiento en un caso singular a nivel mundial.

Un colegio único en el continente blanco

La Escuela Provincial N.° 38 es considerada la escuela más austral del planeta. Cada año la dirigen dos docentes que deben ser pareja legal o unión de hecho y residir en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El gobierno provincial realiza un proceso de selección riguroso. Las parejas postulantes enfrentan evaluaciones psicológicas y físicas. También deben demostrar capacidad de adaptación a condiciones extremas.

Los docentes designados imparten educación inicial y primaria. La secundaria se desarrolla de forma virtual mediante el Sistema de Educación a Distancia del Ejército Argentino (Seadea).

Para el ciclo lectivo 2026 fueron seleccionados Gustavo Olivera y Susana Alegre, matrimonio originario de Formosa. Ambos residen desde hace 13 años en la ciudad fueguina de Río Grande. La familia tiene tres hijos: Lisi de 19 años, Mía de 15 y Jero de 7.

Alegre explicó a La Nación (diario de Argentina) que el proyecto familiar de enseñar en la Antártida surgió hace ocho años. Indicó que el objetivo fue ejercer la docencia en un contexto único y asumir nuevos desafíos profesionales y personales.

La docente relató que llegar al continente blanco generó emociones intensas. Señaló que ver la escuela en la Antártida argentina representó la concreción de un sueño familiar.

Estudiantes de todo el país

Los alumnos provienen de diferentes regiones de Argentina. Son hijos de científicos, militares, técnicos y personal civil destinado temporalmente a la base.

La matrícula varía cada año según las familias asignadas a la base. En promedio hay entre 10 y 15 estudiantes.

En el ciclo 2026 la escuela tiene nueve alumnos. Cinco cursan primaria. Cuatro pertenecen a secundaria. No hay estudiantes en nivel inicial.

Los adolescentes del nivel secundario estudian mediante el sistema virtual del Ejército argentino. Aunque comparten el espacio físico con el resto del alumnado, las clases las imparten docentes desde el continente.

Antiparras, ropa térmica y recreos entre nieve

El clima extremo marca la rutina escolar. Los estudiantes utilizan el tradicional guardapolvo blanco. Debajo visten varias capas de ropa térmica.

Los niños llegan a clases con guantes, calzado especial y antiparras. Este equipo protege del viento, la nieve y el reflejo intenso del sol sobre el hielo.

Las clases no se suspenden por lluvia. Solo se cancelan cuando existe viento excesivo, ya que desplazarse entre los pabellones de la base puede resultar peligroso.

La escuela cuenta con Internet, calefacción central, biblioteca y laboratorio. Cuando el clima lo permite, los recreos se realizan al aire libre.

En esos momentos los estudiantes pueden observar pingüinos, lobos marinos y otras especies que se acercan a la base.

Además, el alumnado participa en videoconferencias con otras escuelas argentinas. Esta práctica reduce la distancia de miles de kilómetros que separa a los estudiantes del resto del país.

Alegre señaló al periódico que enseñar en la Antártida implica acompañar y sostener la educación en un lugar único del planeta. También afirmó que la experiencia fortalece el sentido de comunidad dentro de la base.

El origen de la escuela antártica

La historia del centro educativo inició el 14 de mayo de 1978. En ese momento se inauguró con el nombre “Manuel Belgrano”.

Su creación permitió consolidar la presencia civil en la Antártida. También facilitó que las familias de científicos y militares permanecieran juntas durante la campaña anual.

En 1997, la institución pasó a depender de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En 2012 recibió el nombre actual en homenaje al expresidente argentino Raúl Alfonsín.

Durante décadas la escuela enfrentó incendios y condiciones climáticas extremas. El edificio fue reconstruido y modernizado en varias ocasiones para ofrecer servicios similares a los de un centro educativo continental.

Una escuela que nunca cerró durante la pandemia

La Escuela Provincial N.° 38 mantuvo clases presenciales durante el confinamiento de 2020.

En ese momento, la Antártida era uno de los pocos territorios del planeta sin casos de COVID-19.

Por esta razón el centro educativo continuó su actividad normal mientras gran parte del mundo suspendía la educación presencial.

Educación en plurigrado

La escuela no cuenta con directores. La organización diaria depende directamente de la pareja docente designada cada año.

Una característica clave es el trabajo en plurigrado. Estudiantes de diferentes edades comparten el mismo espacio educativo.

Según Alegre, este modelo favorece una enseñanza personalizada. Cada alumno avanza a su ritmo y desarrolla autonomía con mayor rapidez.

La docente explicó que los estudiantes mayores suelen apoyar a los más pequeños. Este proceso genera una dinámica colaborativa dentro del aula.

Una jornada escolar distinta

La jornada inicia temprano en la base. Los docentes preparan el aula antes de la llegada de los estudiantes.

Alegre indicó que la clase comienza con el saludo a la bandera argentina y un intercambio de novedades.

Durante la mañana hay una pausa para el desayuno y dos recreos. En la tarde las clases se reanudan a las 15.

El horario incluye un espacio para compartir la merienda y continuar las actividades pedagógicas. La jornada finaliza antes de las 18 con un nuevo saludo a la bandera.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.