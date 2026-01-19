Único en el mundo: zafiro estrella púrpura de 3.563 quilates hallado en Sri Lanka podría valer hasta $400 millones

La "Estrella de la Tierra Pura", certificada por el Instituto Gemológico Americano (GIA) como el zafiro estrella púrpura natural más grande del mundo, fue presentada en Colombo el 17 de enero de 2026.

Un zafiro estrella púrpura considerada única a nivel mundial apareció en Sri Lanka y podría convertirse en una de las gemas más valiosas registradas. La piedra pesa 3.563 quilates, recibió el nombre Estrella de la Tierra Pura y reúne características excepcionales que la ubican en la cima del mercado internacional de joyas.

La gema surgió en 2023 en una mina cercana a la ciudad de Rathnapura, reconocida como la “ciudad de las gemas”. Su relevancia se confirmó cerca de dos años después, tras certificaciones emitidas por dos laboratorios independientes. La verificación se conoció en enero, según indicó el gemólogo consultor Ashan Amarasinghe, encargado de la evaluación técnica.

Asterismo excepcional

El especialista explicó que la Estrella de la Tierra Pura presenta un asterismo de seis rayos claramente definido. Este efecto óptico genera una figura estrellada visible sobre la superficie de la piedra. De acuerdo con la evaluación, se trata del mayor zafiro estrella púrpura natural conocido con estas condiciones.

El asterismo se produce por la presencia de inclusiones microscópicas de rutilo, que reflejan la luz de forma precisa. Este fenómeno distingue a la gema frente a otros zafiros estrella existentes en el mercado.

Según criterios técnicos citados por The Natural Sapphire Company, un zafiro estrella ideal debe mostrar la estrella centrada, con rayos simétricos, continuos y bien definidos, desde la corona hasta la base del cabujón. Estas cualidades se encuentran presentes en la gema descubierta en Sri Lanka.

Valor estimado sin precedentes

El precio final del zafiro aún no se fija de manera oficial. Sin embargo, evaluadores internacionales estiman un valor entre $300 millones y $400 millones, de acuerdo con Amarasinghe. De confirmarse esta cifra, la Estrella de la Tierra Pura superaría ampliamente a otras piedras icónicas del mercado.

Entre ellas figura el diamante azul Oppenheimer Blue, vendido por $57,5 millones en 2016, y el Williamson Pink Star, subastado por $57,7 millones en 2022.

Especialistas del sector, como los de Jeweler’s Touch, señalan que las gemas de valor extraordinario combinan colores únicos, rasgos poco comunes y una historia singular, factores que elevan su cotización a niveles excepcionales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.