Único en el mundo: zafiro estrella púrpura de 3.563 quilates hallado en Sri Lanka podría valer hasta $400 millones

La gema, llamada Estrella de la Tierra Pura, posee un asterismo excepcional y certificaciones internacionales que respaldan su rareza

Por O Globo / Brasil / GDA
La "Estrella de la Tierra Pura", certificada por el Instituto Gemológico Americano (GIA) como el zafiro estrella púrpura natural más grande del mundo, fue presentada en Colombo el 17 de enero de 2026.
La "Estrella de la Tierra Pura", certificada por el Instituto Gemológico Americano (GIA) como el zafiro estrella púrpura natural más grande del mundo, fue presentada en Colombo el 17 de enero de 2026. (ISHARA S. KODIKARA/AFP)







