Una oveja de hace 4.000 años obliga a replantear lo que se conoce sobre la peste en la Edad del Bronce

Hallazgo en Arkaim indica que animales domésticos pudieron influir en la circulación de la peste antigua y amplía el panorama epidemiológico eurasiático

Por O Globo / Brasil / GDA
Una oveja infectada hace 4.000 años aporta nueva evidencia sobre cómo la peste se movió entre humanos, rebaños y reservorios naturales en la Edad del Bronce.
Una oveja infectada hace 4.000 años aporta nueva evidencia sobre cómo la peste se movió entre humanos, rebaños y reservorios naturales en la Edad del Bronce.







