Una inteligencia artificial descifra escritura cuneiforme de hace 3.000 años y acelera reconstrucción de tablillas hititas antiguas

Una herramienta de inteligencia artificial desarrollada en Alemania logró identificar patrones de escritura en textos cuneiformes de hace más de 3.000 años. El sistema permite reconstruir fragmentos de antiguas tablillas de arcilla del Imperio hitita y reducir tareas que antes requerían días de trabajo especializado.

La plataforma recibió el nombre de Palaeographicum. El sistema analiza fotografías digitalizadas de inscripciones cuneiformes y detecta similitudes entre caracteres escritos por antiguos escribas. La herramienta trabaja con más de 5 millones de signos conservados en cerca de 70.000 imágenes de tablillas.

El proyecto busca automatizar procesos que dependían de revisiones manuales realizadas por expertos en paleografía y lenguas del Antiguo Oriente Próximo.

Inteligencia artificial acelera análisis de escritura cuneiforme

La escritura cuneiforme nació en Mesopotamia y se utilizó durante milenios para registrar leyes, rituales religiosos, transacciones comerciales y acontecimientos políticos. Los escribas marcaban la arcilla húmeda con un estilete que dejaba señales en forma de cuña.

Con el paso del tiempo muchas tablillas se fragmentaron. Sus piezas terminaron dispersas en museos y colecciones arqueológicas de distintos países.

La reconstrucción de esos documentos se convirtió en uno de los principales desafíos para los investigadores del Antiguo Oriente Próximo. Muchos signos presentan desgaste y cambian de apariencia según la iluminación utilizada en las fotografías.

El sistema Palaeographicum intenta resolver ese problema. La inteligencia artificial separa caracteres individuales, identifica patrones gráficos y organiza resultados en tablas comparativas. Esto permite revisar similitudes entre fragmentos de forma rápida.

Daniel Schwemer, jefe del Departamento de Estudios del Antiguo Oriente Próximo de la Universidad de Würzburg, afirmó que la herramienta transformó el trabajo de investigación y permitió ahorrar miles de horas de análisis especializado.

Según el equipo, comparar la caligrafía presente en apenas cinco fragmentos de tablillas requería cerca de tres días de trabajo. Ahora el mismo proceso tarda aproximadamente cinco minutos.

Diferencias mínimas permiten reconocer escribas antiguos

Aunque la escritura cuneiforme seguía normas estrictas, cada escriba dejaba rasgos personales en los documentos.

Algunos presionaban el estilete con mayor fuerza sobre la arcilla. Otros realizaban pequeños adornos al retirar la herramienta. El espacio entre signos también variaba según cada autor.

Esas diferencias funcionan como una firma caligráfica. La inteligencia artificial fue entrenada para reconocer esos detalles.

Los investigadores consideran que el sistema podría ampliar las posibilidades de los estudios históricos. Como los estilos de escritura cambiaban con el tiempo, la herramienta también ayudaría a estimar la antigüedad de tablillas sin fecha conocida.

Proyecto amplía décadas de digitalización hitita

El desarrollo de Palaeographicum continúa trabajos iniciados hace 25 años con el portal digital Hethitologie-Portal Mainz. Ese archivo reúne cerca de 30.000 fragmentos de tablillas, transliteraciones y materiales académicos relacionados con la civilización hitita.

Posteriormente, el grupo creó sistemas para registrar signos cuneiformes en 3D y herramientas de búsqueda textual.

La base tecnológica de la nueva plataforma surgió del proyecto CuKa, desarrollado entre 2018 y 2023 con financiamiento de la Fundación Alemana de Investigación.

Durante ese periodo especialistas en filología etiquetaron miles de ejemplos de escritura para entrenar el modelo de inteligencia artificial.

Gerfrid Müller explicó que el equipo mantiene mejoras constantes en el entrenamiento del sistema y también incorpora sugerencias de la comunidad internacional de hititología.

Científicos buscan identificar autores específicos de tablillas

El próximo objetivo del proyecto consiste en lograr que la inteligencia artificial identifique automáticamente qué escriba produjo cada texto.

Los investigadores esperan rastrear carreras completas de profesionales de la escritura del Imperio hitita y observar cómo cambiaban sus estilos a lo largo de los años y en distintos contextos de trabajo.

Schwemer indicó que ese avance permitiría comprender con mayor claridad qué produjo cada escriba durante su vida profesional y facilitaría reconstruir la historia social de la cultura escrita hitita.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.