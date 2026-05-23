Ciencia

Una inteligencia artificial descifra escritura cuneiforme de hace 3.000 años y acelera reconstrucción de tablillas hititas antiguas

La plataforma Palaeographicum analiza millones de signos cuneiformes y detecta patrones únicos de antiguos escribas hititas

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Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos alemanes entrenaron una IA capaz de comparar escritura cuneiforme y reconstruir documentos históricos fragmentados.
Científicos alemanes entrenaron una IA capaz de comparar escritura cuneiforme y reconstruir documentos históricos fragmentados. (Daniel Schwemer/Universität Würzburg)







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O Globo

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