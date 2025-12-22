Ciencia

Una cámara capta una erupción de lodo en el parque nacional más grande de Estados Unidos

Un fenómeno hidrotermal poco común quedó captado en video dentro del Parque Nacional de Yellowstone, gracias a una cámara científica instalada en una zona cerrada al público

Por O Globo / Brasil / GDA
Una cámara recién instalada permitió grabar una erupción de lama en Yellowstone. El evento ocurrió en una zona restringida y no implicó peligro mayor.
Una cámara recién instalada permitió grabar una erupción de lama en Yellowstone. El evento ocurrió en una zona restringida y no implicó peligro mayor.







