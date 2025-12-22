Una cámara capta una erupción de lodo en el parque nacional más grande de Estados Unidos

Una cámara recién instalada permitió grabar una erupción de lama en Yellowstone. El evento ocurrió en una zona restringida y no implicó peligro mayor.

Una erupción de lodo ocurrió la mañana del sábado 20 en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos. El fenómeno quedó registrado en video gracias a una cámara de monitoreo instalada recientemente por científicos en la zona. El episodio se dio en un sector cerrado al público.

El evento tuvo lugar en Black Diamond Pool, una piscina hidrotermal situada en la región de Biscuit Basin. La grabación se divulgó en redes sociales por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Las imágenes muestran cómo el lodo salió expulsada con fuerza desde la piscina natural poco antes de las 9:23 a. m., hora local. El punto exacto se ubica entre dos de las atracciones más visitadas del parque: el géiser Old Faithful y la fuente termal Grand Prismatic.

El registro destaca por su claridad. En ocasiones anteriores, las erupciones solo se escucharon. Muchas ocurrieron de noche o cuando el lente se encontraba cubierto por hielo, lo que impidió una observación directa.

La Black Diamond Pool presentó actividad similar en el pasado. En julio de 2024, una explosión hidrotermal lanzó lama y rocas a cientos de metros de altura, según los reportes científicos del parque.

Vigilancia científica reforzada

Con el fin de analizar mejor este tipo de fenómenos, investigadores colocaron meses atrás una cámara de alta definición, junto con una estación de monitoreo sísmico y acústico. Estos dispositivos se sumaron a los sensores de temperatura que ya operaban en el área bajo el Programa de Geología del parque.

De acuerdo con el USGS, los instrumentos permiten detectar y caracterizar con mayor precisión las erupciones hidrotermales. El organismo indicó que el video obtenido representa de forma clara la actividad observada en los últimos 19 meses en ese punto específico.

Pese al impacto visual, las autoridades científicas señalaron que no existen indicios de una amenaza volcánica mayor asociada a este evento.

Yellowstone concentra la mayor colección de manifestaciones hidrotermales del planeta. Dentro del parque se contabilizan más de 10.000 formaciones, entre fuentes termales, lodo volcánico y fumarolas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.