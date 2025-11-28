Un rugido nunca antes escuchado: leones africanos emiten un nuevo sonido

Un nuevo rugido fue descubierto en leones africanos. IA facilitó su detección y podría optimizar estrategias de conservación en África

Investigadores descubrieron un tipo de rugido desconocido en los leones africanos, gracias al uso de técnicas avanzadas de inteligencia artificial. Hasta ahora, se pensaba que estos felinos solo emitían un rugido dominante y prolongado.

Sin embargo, un equipo de la Universidad de Exeter, en Reino Unido, identificó un segundo patrón vocal al que denominó “rugido intermediario”, el cual podría marcar un antes y un después en el monitoreo acústico de esta especie.

Inteligencia artificial al servicio de la fauna

El hallazgo se publicó el 20 de noviembre en la revista Ecology and Evolution y representa una mejora significativa en los métodos de vigilancia no invasiva para felinos salvajes. Los expertos analizaron más de 3.000 grabaciones de leones captadas en distintos contextos de comportamiento y hábitat.

Con estos datos, desarrollaron un algoritmo de machine learning capaz de clasificar automáticamente las vocalizaciones de los animales, con una precisión del 95,4%.

Este avance permitió distinguir entre rugidos plenos, gruñidos y gemidos, algo que anteriormente solo era posible mediante el análisis manual de especialistas, con márgenes de error elevados.

Cada león posee un rugido único, que puede revelar sexo, edad y estado físico. Esta característica convierte al sonido en una especie de “huella digital acústica”, útil para identificar individuos sin necesidad de intervención directa.

Con la nueva clasificación automática, los científicos estiman que será posible contar ejemplares por su voz y monitorear el comportamiento individual de forma más eficiente.

Aplicaciones en conservación

El estudio plantea que la tecnología de reconocimiento de sonidos puede superar métodos tradicionales como las trampas fotográficas o el seguimiento por huellas, los cuales requieren más personal, tiempo en campo y recursos logísticos.

Además, el uso de monitoreo acústico pasivo —que consiste en instalar micrófonos en la sabana para grabar sonidos del entorno— se vuelve más viable. Esta técnica cubriría áreas más amplias y detectaría cambios poblacionales con mayor rapidez.

Un cambio de paradigma

Los investigadores destacaron que esta técnica no solo mejora la identificación de leones. También se alinea con avances recientes en el estudio de otras especies, como las hienas manchadas, y refuerza el uso creciente de la bioacústica automatizada en la ciencia ecológica.

El equipo propuso adoptar un enfoque a gran escala para incorporar esta tecnología en los programas de conservación de grandes carnívoros en África.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.