Ciencia

Un rugido nunca antes escuchado: leones africanos emiten un nuevo sonido

El hallazgo, logrado con inteligencia artificial, permite distinguir vocalizaciones desconocidas y mejorar el conteo de estos felinos en libertad

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un nuevo rugido fue descubierto en leones africanos. IA facilitó su detección y podría optimizar estrategias de conservación en África
Un nuevo rugido fue descubierto en leones africanos. IA facilitó su detección y podría optimizar estrategias de conservación en África (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGleonesleones africanos
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.