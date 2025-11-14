Ciencia

Un pterodáctilo que nadie conocía quedó atrapado en el vómito de un dinosaurio en Latinoamérica

Hallazgo en Brasil revela al primer pterosaurio filtrador tropical y sugiere cómo fue devorado por un espinosaurio en el Cretácico

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Una nueva especie de pterosaurio fue identificada a partir de un regurgitalito hallado en la Bacia do Araripe, en el noreste de Brasil.
Una nueva especie de pterosaurio fue identificada a partir de un regurgitalito hallado en la Bacia do Araripe, en el noreste de Brasil. (Julio Lacerda, Pêgas et al./Scientific Reports)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGpterodáctiloBrasildinosauriosdinosaurio
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.