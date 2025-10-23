Ciencia

Un planeta rocoso, cercano y parecido a la Tierra podría cambiar la búsqueda de vida extraterrestre

GJ 251 c está en zona habitable y tendría condiciones favorables para que exista agua en su superficie, explicaron científicos de Penn State

Por Europa Press
El exoplaneta GJ 251 c, a menos de 20 años luz, podría tener agua líquida y es uno de los mejores candidatos para buscar vida extraterrestre. Imagen con fines ilustrativos.
El exoplaneta GJ 251 c, a menos de 20 años luz, podría tener agua líquida y es uno de los mejores candidatos para buscar vida extraterrestre. Imagen con fines ilustrativos. (Canva/Canva)







