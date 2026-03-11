Ciencia

Un pequeño dispositivo abre una nueva opción para tratar la incontinencia urinaria

Una terapia basada en neuromodulación ofrece nuevas opciones para recuperar la calidad de vida, pero el tabú sigue retrasando el diagnóstico y el tratamiento

Por La Nación / Argentina / GDA
Un dispositivo que estimula nervios de la vejiga ofrece alivio a pacientes con incontinencia, pero el tabú aún impide buscar ayuda médica a tiempo.
Un dispositivo que estimula nervios de la vejiga ofrece alivio a pacientes con incontinencia, pero el tabú aún impide buscar ayuda médica a tiempo. (Canva stock /Africa images)







