Un pequeño dispositivo abre una nueva opción para tratar la incontinencia urinaria

Un dispositivo que estimula nervios de la vejiga ofrece alivio a pacientes con incontinencia, pero el tabú aún impide buscar ayuda médica a tiempo.

La incontinencia urinaria continúa como un problema de salud rodeado de silencio. Muchos pacientes retrasan la consulta médica por vergüenza. Esa demora afecta la calidad de vida y dificulta el acceso a tratamientos que hoy pueden ofrecer resultados.

La neuroingeniera y fisioterapeuta brasileña Larissa Bezerra, de 35 años, explicó que el trastorno sigue cargado de tabú. Según relató, muchas personas creen que son las únicas que sufren pérdidas involuntarias de orina. Esa percepción provoca que oculten los síntomas y pospongan la atención médica.

Bezerra indicó que vive con este problema desde su nacimiento. Señaló que nunca recordó una etapa sin pérdidas de orina. Esa experiencia personal la llevó a dedicarse al tratamiento de disfunciones del piso pélvico y a promover la consulta temprana.

Un dispositivo que estimula los nervios de la vejiga

Bezerra utiliza un dispositivo implantado en la parte baja de la espalda. El aparato tiene un tamaño similar al de una moneda. Su función es enviar señales eléctricas a los nervios sacros, responsables del control de la vejiga y de los músculos del piso pélvico.

La tecnología forma parte de la neuromodulación sacra, una terapia que busca regular la actividad nerviosa relacionada con la micción.

Voceros de Medtronic explicaron que el sistema se utiliza para tratar vejiga hiperactiva, incontinencia fecal crónica y retención urinaria no obstructiva. Antes del implante definitivo, el paciente realiza una prueba temporal con el dispositivo. Esa etapa permite confirmar si el tratamiento producirá el efecto esperado.

Los especialistas utilizan esta alternativa cuando otros tratamientos no logran resultados. Entre ellos se encuentran medicamentos, sondas, procedimientos quirúrgicos básicos o terapias psicológicas.

Pacientes que llegan tras agotar otras opciones

Bezerra atiende en sistemas de salud públicos y privados. En consulta recibe hombres y mujeres de distintas edades con disfunciones del piso pélvico.

La mayoría busca ayuda por incontinencia urinaria. Según explicó, muchos pacientes llegan después de intentar diversos tratamientos sin éxito. Con frecuencia expresan que ya no saben qué más hacer para controlar el problema.

En la consulta, la especialista inicia con ejercicios para fortalecer el piso pélvico. Luego informa sobre la neuromodulación sacra y orienta a los pacientes hacia médicos que realizan ese procedimiento.

Bezerra señaló que la incontinencia puede generar situaciones difíciles en la vida diaria. Algunas personas relatan que mojan su ropa durante actividades laborales, estudios o encuentros sociales. Esa situación provoca cambios en la rutina y aislamiento por vergüenza.

La fisioterapeuta también busca desmontar uno de los mitos más extendidos. Muchas personas creen que la incontinencia urinaria aparece solo en adultos mayores.

Sin embargo, la especialista indicó que cualquier persona puede desarrollarla. Entre los factores asociados mencionó la obesidad y otras patologías que afectan el funcionamiento del músculo pélvico.

En algunos casos, la disfunción impide que los músculos internos trabajen de forma adecuada. Esa alteración provoca las pérdidas involuntarias de orina.

La medicina bioelectrónica gana terreno

El neurocirujano Hougelle Simplicio Gomes Pereira, del Hospital Riogrande en Natal, trató a Bezerra y colabora con ella en el abordaje de pacientes.

El especialista señaló que la incontinencia urinaria continúa como un tema poco abordado en consulta médica. Indicó que muchos pacientes sienten vergüenza de hablar del problema y que algunos profesionales tampoco lo abordan con frecuencia.

Según explicó, la medicina bioelectrónica, que incluye la neuromodulación, abre nuevas posibilidades terapéuticas. Este campo también se utiliza en el tratamiento del dolor crónico, la epilepsia y el Parkinson.

El neurocirujano señaló que esta terapia marca una diferencia en el control del trastorno y en la recuperación de la calidad de vida.

Acceso desigual a la terapia

La indicación de la neuromodulación depende del tipo de disfunción. En los casos más frecuentes, relacionados con vejiga hiperactiva, la mayoría de pacientes responde al tratamiento.

En un grupo menor, asociado a vejiga flácida, los especialistas realizan una prueba previa para confirmar la respuesta al dispositivo.

En el sector privado, la terapia se encuentra disponible desde hace unos 15 años.

Los especialistas consideran que el principal obstáculo sigue siendo el desconocimiento sobre la terapia y su impacto en la vida de los pacientes.

