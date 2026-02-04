Ciencia

Un papiro egipcio del Museo Británico reavivó la discusión sobre la posible existencia de gigantes en la antigüedad

Un documento egipcio del siglo XIII a. C. describió guerreros inusualmente altos y provocó nuevas comparaciones con relatos bíblicos antiguos

Por La Nación / Argentina / GDA
El 'Papyrus Anastasi I' mencionó hombres de más de dos metros y generó nuevas interpretaciones sobre figuras gigantes del mundo antiguo.
El 'Papyrus Anastasi I' mencionó hombres de más de dos metros y generó nuevas interpretaciones sobre figuras gigantes del mundo antiguo. (Museo Británico/Museo Británico)







notas iaJGGMuseo Británicopapiro
