Ciencia

Un nuevo robot podría ayudar a encontrar recursos clave en la Luna

Un sistema semiautónomo analiza múltiples rocas en minutos y supera las limitaciones actuales de los robots espaciales

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Por O Globo / Brasil / GDA
Nuevo robot cuadrúpedo mejora la exploración lunar. Reduce tiempos y mantiene precisión en el análisis de rocas.
Nuevo robot cuadrúpedo mejora la exploración lunar. Reduce tiempos y mantiene precisión en el análisis de rocas. (Dr Tomaso Bontognali./Frontiers)







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O Globo

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