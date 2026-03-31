Un nuevo robot podría ayudar a encontrar recursos clave en la Luna

Nuevo robot cuadrúpedo mejora la exploración lunar. Reduce tiempos y mantiene precisión en el análisis de rocas.

La exploración de superficies planetarias enfrenta limitaciones operativas que reducen su alcance. En misiones como las de Marte, el retraso en la comunicación con la Tierra oscila entre 4 y 22 minutos. Esto obliga a planificar cada movimiento con antelación.

También influyen las restricciones de transmisión de datos y la necesidad de eficiencia energética. Como resultado, los robots avanzan con lentitud en terrenos complejos y cubren áreas reducidas.

En promedio, estos vehículos recorren solo cientos de metros por día. Esta limitación afecta la diversidad geológica de las muestras. También reduce el potencial científico de las misiones. Un estudio publicado el lunes 30 de marzo en Frontiers in Space Technologies plantea una alternativa. Propone el uso de un robot semiautónomo con mayor capacidad de análisis y menor dependencia humana.

Un modelo más autónomo y eficiente

El nuevo enfoque permite que el robot analice múltiples objetivos de forma secuencial. No requiere supervisión constante. Puede desplazarse entre distintos puntos de interés y realizar mediciones en cada sitio. Según los investigadores, esta metodología acelera la búsqueda de recursos y de biofirmas. Estas últimas son indicios indirectos de vida.

El objetivo del estudio consistió en evaluar si un robot con instrumentos compactos logra resultados relevantes en menos tiempo. Los resultados fueron positivos. El sistema identificó rocas de interés para la astrobiología y la exploración de recursos fuera de la Tierra.

Pruebas con robot cuadrúpedo

Los investigadores utilizaron el robot ANYmal, equipado con un brazo robótico. También incorporaron un sistema de imagen microscópica y un espectrómetro Raman portátil. Las pruebas se realizaron en un entorno controlado. Este simuló condiciones planetarias con materiales similares al regolito lunar y luz comparable a otros cuerpos celestes.

Durante los ensayos, el robot mostró autonomía operativa. Se acercó a objetivos definidos. Posicionó sus instrumentos. Recolectó datos en forma de imágenes y espectros. El sistema identificó distintos tipos de rocas. Entre ellas figuran yeso, carbonatos, basaltos, dunita y anortosita.

Algunas de estas formaciones tienen valor estratégico. La dunita, rica en olivina, y la anortosita, asociada a la corteza lunar, pueden indicar recursos útiles. Minerales como el rutilo también resultan relevantes para futuras tecnologías espaciales.

Diferencias claras en tiempos y rendimiento

El equipo comparó dos modos de operación. Uno con fuerte supervisión humana. Otro basado en semiautonomía. Los resultados mostraron una diferencia significativa. Las misiones semiautónomas tardaron entre 12 y 23 minutos. Las operaciones guiadas por humanos requirieron cerca de 41 minutos.

El rendimiento científico se mantuvo alto. En una prueba, el sistema identificó correctamente todos los objetivos. Esto demuestra que la mayor velocidad no afectó la precisión.

Impacto en futuras misiones

La capacidad de operar con mayor independencia puede redefinir la exploración espacial. Los robots podrían cubrir áreas más amplias. También identificar puntos de interés y enviar datos preliminares a los científicos.

El estudio indica que la combinación de movilidad avanzada e instrumentación compacta ofrece ventajas. Los robots ágiles pueden actuar como exploradores iniciales. Así detectan zonas prioritarias para estudios más profundos.

Este tipo de tecnología podría tener un papel clave en futuras misiones a la Luna, Marte y otros destinos. También podría reducir costos y aumentar el retorno científico.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.