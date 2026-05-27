Ciencia

Un nuevo pulpo descubierto en Galápagos obliga a replantear una familia completa de especies marinas

El animal fue hallado a 1.773 metros de profundidad cerca de la isla Darwin, en Galápagos

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Por Jailine González Gómez
Investigadores describieron una nueva especie de pulpo profundo hallada en Galápagos.
Investigadores describieron una nueva especie de pulpo profundo hallada en Galápagos. (Zootaxa/Zootaxa)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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