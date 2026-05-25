Ciencia

Un modelo matemático proyecta una posible reducción drástica de la población mundial hacia 2064

El estudio reunió 12.000 años de crecimiento poblacional en una sola ecuación matemática

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Por Jailine González Gómez
Un estudio científico concluye que la humanidad superó hace décadas la capacidad sostenible de la Tierra.
Investigadores analizaron la evolución demográfica humana y modelaron escenarios extremos para las próximas décadas. (Prayitno/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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