Ciencia

Un cambio en el océano está alterando el aire de las ciudades: el sistema que enfría las costas ya no funciona igual

El aumento de la temperatura del mar reduce hasta 45% los días con brisa marina en grandes urbes

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Por Jailine González Gómez
Un estudio global muestra que el calentamiento oceánico disminuye la circulación de brisa marina, clave para refrescar ciudades y dispersar contaminación. (Alonso Tenorio)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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