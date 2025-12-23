Ciencia

Un balón del tamaño de una cancha de fútbol sobrevoló la Antártida para explicar de qué está hecho el Universo

Una misión internacional utilizó un balón estratosférico para buscar partículas raras y avanzar en el estudio de la materia oscura, clave del Universo

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos internacionales lanzaron un enorme balón en la Antártida para estudiar partículas de antimateria y avanzar en la comprensión del Universo.
Científicos internacionales lanzaron un enorme balón en la Antártida para estudiar partículas de antimateria y avanzar en la comprensión del Universo. (Universidad de Hawái en Manoa/Universidad de Hawái en Manoa)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGAntártidamateria oscura
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.