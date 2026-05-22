Un audio del Apollo 12 reaparece en archivos desclasificados de la NASA y reaviva el misterio sobre ovnis

Imagen captada por un sensor infrarrojo de una plataforma militar de Estados Unidos en el área de operaciones del Comando Central durante el 2022. El material forma parte de la nueva tanda de archivos sobre fenómenos aéreos no identificados desclasificados por el Pentágono.

El Pentágono publicó este viernes 222 archivos desclasificados sobre ovnis y fenómenos aéreos no identificados. Entre el material figura un audio de la misión Apollo 12, en el que tres astronautas describieron misteriosos destellos de luz mientras permanecían en el espacio profundo en 1969.

La grabación corresponde a una revisión médica posterior a la misión lunar. En ella participaron los astronautas Pete Conrad, Richard Gordon y Alan Bean. Los tripulantes relataron que observaron “rayas de luz” aun con los ojos cerrados mientras intentaban dormir.

The greys might have been in the Apollo 12 medical notes.



Buried inside the newly released UAP files is a 1969 debriefing where the Apollo 12 crew reported seeing flashes and "streaks of light" in complete darkness while trying to sleep.



NASA later said it was internal to their… https://t.co/gWYkWdWUsh pic.twitter.com/ALKEtFUg5s — nordin.eth (@nordin_eth) May 22, 2026

El Departamento de Defensa de Estados Unidos indicó que los tres astronautas reportaron esas experiencias en condiciones de oscuridad durante el descanso de la misión.

La nueva divulgación forma parte de la segunda tanda de archivos desclasificados por el gobierno estadounidense. La publicación ocurrió semanas después de que el presidente Donald Trump ordenó liberar informes oficiales relacionados con objetos voladores no identificados.

Reportes sobre ‘orbes verdes’ y ‘discos’

Entre los documentos difundidos destaca un expediente de 116 páginas con investigaciones y reportes recopilados entre 1948 y 1950 en una instalación ultrasecreta ubicada en Sandia, Nuevo México.

Según el Departamento de Defensa, ese archivo contiene 209 reportes de objetos descritos como “orbes verdes”, “discos” y “bolas de fuego” observados cerca de la base militar.

El lote también incluye más de 50 grabaciones previamente clasificadas relacionadas con encuentros de aeronaves militares con fenómenos aéreos no identificados.

Uno de los videos aparenta mostrar cuatro objetos voladores sobre aguas iraníes en agosto del 2022. El registro habría sido captado mediante un sensor infrarrojo de las fuerzas armadas estadounidenses.

Otra grabación, obtenida por la Guardia Costera de Estados Unidos en abril del 2024, muestra un objeto que vuela cerca de una aeronave sobre el sudeste del país.

Archivos del Apollo 17 y registros en varios países

La primera tanda de documentos, publicada el 8 de mayo, ya había generado atención internacional. Ese lote incluía imágenes de una figura de ocho puntas en el cielo y registros del Apollo 17, cuyos tripulantes describieron destellos luminosos similares a fuegos artificiales.

Los archivos divulgados abarcan materiales obtenidos en distintas regiones del mundo. Entre ellas aparecen el mar Egeo, el Golfo Pérsico, el mar Mediterráneo, el Golfo de Omán y el mar de la China Oriental.

También se incluyeron registros procedentes de Alemania, Grecia, Djibuti, Azerbaiyán, Georgia, Irán, Irak, Japón y México.

En la primera entrega se publicaron 162 archivos, entre ellos cables del Departamento de Estado, documentos del FBI y transcripciones de la NASA sobre vuelos espaciales tripulados.

Especialistas señalaron que esos materiales no aportaron pruebas concluyentes sobre tecnología alienígena ni sobre vida extraterrestre. Sin embargo, reconocieron que algunos videos correspondían a avistamientos conocidos con nuevos registros visuales.

Trump y el Pentágono defienden la desclasificación

Donald Trump respaldó públicamente la liberación de los archivos mediante publicaciones en su red social Truth Social. El mandatario afirmó que el objetivo era permitir una revisión pública de los documentos y promover “máxima transparencia”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuvo este viernes que los materiales relacionados con los llamados “fenómenos anómalos no identificados” alimentaron especulaciones durante décadas.

El funcionario afirmó que llegó el momento de que la población estadounidense conozca directamente los documentos, imágenes y videos recopilados por el gobierno.

El Departamento de Defensa informó además que prepara una tercera entrega de archivos desclasificados para las próximas semanas.

Trump se convirtió en el más reciente presidente estadounidense en impulsar la divulgación de informes sobre ovnis. El proceso de desclasificación de estos materiales comenzó a finales de la década de 1970.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.