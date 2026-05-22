Ciencia

Un audio del Apollo 12 reaparece en archivos desclasificados de la NASA y reaviva el misterio sobre ovnis

Astronautas del Apollo 12 describieron extraños destellos en el espacio dentro de una nueva entrega de documentos desclasificados

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Por La Nación / Argentina / GDA
Imagen captada por un sensor infrarrojo de una plataforma militar de Estados Unidos en el área de operaciones del Comando Central durante el 2022. El material forma parte de la nueva tanda de archivos sobre fenómenos aéreos no identificados desclasificados por el Pentágono.
Imagen captada por un sensor infrarrojo de una plataforma militar de Estados Unidos en el área de operaciones del Comando Central durante el 2022. El material forma parte de la nueva tanda de archivos sobre fenómenos aéreos no identificados desclasificados por el Pentágono. (Department of War/Divulgación)







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La Nación / Argentina / GDA

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